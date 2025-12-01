 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Ernährungsinitiative erstmals im Rat: Das Programm von heute

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat berät über mehr Mittel gegen Gewalt an Frauen
  • Was heute in Bundesbern auf der Tagesordnung steht
  • National- und Ständerat haben ihre Sitzungen geschlossen
  • Lohnausfallentschädigung soll laut Nationalrat erweitert werden
  • Nationalrat: Entscheid zu Notfallgebühr in Spitälern entfällt
  • Ständerat will missbräuchliche Einsprachen verhindern
  • Bund unterstützt Kitas mit insgesamt 100 Millionen Franken
  • Radio-Sender sollen über 2026 hinaus auf UKW senden dürfen
  • Grosse Kammer beendet Budget-Marathon – nach 13 Stunden
  • Ständerat: keine anonymen Kommentare in subventionierten Medien

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 10.12.2025, 6 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)