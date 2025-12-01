 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Guy Parmelin wird neuer Bundespräsident

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Sitzungen für heute geschlossen
  • Parmelin: «Vielfalt macht uns einzigartig»
  • Parmelin und Cassis werden mit Standing Ovations empfangen
  • Ignazio Cassis als neuer Vizepräsident des Bundesrates gewählt
  • Guy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gewählt
  • Wahl des Bundespräsidiums folgt
  • Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben
  • Ernährungsinitiative im Nationalrat – worum geht es eigentlich?
  • Ständerat fordert differenziertes Vorgehen bei Ausland-Adoptionen
  • «Professional Bachelor»: neuer Titel in der höheren Berufsbildung

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 10.12.2025, 6 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)