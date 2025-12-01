- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Genug gespart für heute
- Nationalrat stimmt Abkommen mit Thailand zu – viele Enthaltungen
- Ständerat lehnt Streichung des kantonalen Gebäudeprogramms ab
- Ergebnis der Richterwahlen von heute Morgen
- Nationalrat lehnt Ernährungsinitiative ohne Gegenvorschlag ab
- Räte einigen sich bei bewaffneten Armee-Auslandeinsätzen
- Die Arbeiten am Sparpaket 27 schreiten voran
- Räte in der Mittagspause
- Erste Entscheide beim Sparpaket 2027
- Debatte zum Zolldeal mit den USA: Fraktionen stellen Forderungen
Quellen: SRF, Agenturen