 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Ja zu Freihandel mit Thailand – Monster-Spardebatte unterbrochen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Genug gespart für heute
  • Nationalrat stimmt Abkommen mit Thailand zu – viele Enthaltungen
  • Ständerat lehnt Streichung des kantonalen Gebäudeprogramms ab
  • Ergebnis der Richterwahlen von heute Morgen
  • Nationalrat lehnt Ernährungsinitiative ohne Gegenvorschlag ab
  • Räte einigen sich bei bewaffneten Armee-Auslandeinsätzen
  • Die Arbeiten am Sparpaket 27 schreiten voran
  • Räte in der Mittagspause
  • Erste Entscheide beim Sparpaket 2027
  • Debatte zum Zolldeal mit den USA: Fraktionen stellen Forderungen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 17.12.2025, 18:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)