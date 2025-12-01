 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Kehrtwende: Nationalrat spricht Million für Schutz von Frauen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat fordert Umdenken bei Empfehlungen zu Alkoholkonsum
  • Nationalrat spricht jetzt doch eine Million für Schutz von Frauen
  • Parlament will Vergütung für Pflege von Angehörigen einschränken
  • Nationalratskommission unterstützt Zollverhandlungen mit USA
  • Start in die letzte Woche der Wintersession – mit diesen Themen
  • Das war die zweite Woche der Wintersession
  • Nationalrat will Knallkörper verbieten
  • Bundesrat soll Fedpol-Personal aufstocken
  • Nationalrätin verliert Sohle – Weibel klebt wieder an
  • Keine medizinisch begründeten Asylgesuche mehr

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 10.12.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)