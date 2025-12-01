Ständerat fordert Umdenken bei Empfehlungen zu Alkoholkonsum

Nationalrat spricht jetzt doch eine Million für Schutz von Frauen

Parlament will Vergütung für Pflege von Angehörigen einschränken

Nationalratskommission unterstützt Zollverhandlungen mit USA

Start in die letzte Woche der Wintersession – mit diesen Themen

Das war die zweite Woche der Wintersession

Nationalrat will Knallkörper verbieten

Bundesrat soll Fedpol-Personal aufstocken

Nationalrätin verliert Sohle – Weibel klebt wieder an