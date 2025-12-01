- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Debatten beendet
- Nationalrat will Zahl der Vollzeitstellen beim Bund begrenzen
- Bundeshausredaktorin: «Gegenprojekt auch im Ständerat chancenlos»
- Parlament gegen SVP-Zuwanderungs-Initiative – kein Gegenvorschlag
- Parlament bewilligt halbe Milliarde für Bauten des Bundes
- Gelder für Tox Info umstritten
- Ständerat fordert Umdenken bei Empfehlungen zu Alkoholkonsum
- Nationalrat spricht jetzt doch eine Million für Schutz von Frauen
- Parlament will Vergütung für Pflege von Angehörigen einschränken
- Nationalratskommission unterstützt Zollverhandlungen mit USA
Quellen: SRF, Agenturen