- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
Themen in diesem Liveticker
- Höchstspannungsleitungen sollen prinzipiell in der Luft hängen
- Ständerat schliesst Marathondebatte zum Sparpaket ab
- Bundesbudget kommt in die Einigungskonferenz
- Ständerat will Adoptivmütter beim Kündigungsschutz besserstellen
- Das ist heute in Bundesbern geplant
- Genug gespart für heute
- Nationalrat stimmt Abkommen mit Thailand zu – viele Enthaltungen
- Ständerat lehnt Streichung des kantonalen Gebäudeprogramms ab
- Ergebnis der Richterwahlen von heute Morgen
- Nationalrat lehnt Ernährungsinitiative ohne Gegenvorschlag ab
