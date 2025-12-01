 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Kein Sparen beim Regionalverkehr +++ Debatte um Feuerwerksverbot

  • Öffentlicher Verkehr: Beim Regionalverkehr wird nicht gespart
  • Mit Familie und Kuhglocke – so wurde Parmelins Wahl gefeiert
  • Letzter Sitzungstag dieser Woche
  • Sitzungen für heute geschlossen
  • Parmelin: «Vielfalt macht uns einzigartig»
  • Parmelin und Cassis werden mit Standing Ovations empfangen
  • Ignazio Cassis als neuer Vizepräsident des Bundesrates gewählt
  • Guy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gewählt
  • Wahl des Bundespräsidiums folgt
  • Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben

Heute Morgen, 10.12.2025, 19:30 Uhr

