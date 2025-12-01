 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Marathon-Debatte zum Budget läuft +++ mehr Geld für Cyberabwehr

Autor: 

Teilen
  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Im Nationalrat wird heute die Budget-Debatte fortgesetzt. Dabei geht es auch um Zuschüsse für den Nachtzug nach Schweden. Ohne die Subventionen würde die Verbindung ausgebremst.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Räte sprechen mehr Geld für Cybersicherheit und Fedpol
  • Marathon-Debatte zum Budget könnte bis in den späten Abend laufen
  • Bundesrat: US-Angriffe auf «Drogenboote» seien völkerrechtswidrig
  • Temu-Lieferungen sind Thema in der Fragestunde des Nationalrats
  • Bundespersonal im Fokus des Parlaments
  • Start der zweiten Sessionswoche: Das steht heute auf dem Programm
  • Beratungen beendet – das war die erste Woche der Wintersession:
  • Nationalrat: Erster Teil der Budgetberatung 2026 beendet
  • Nationalrat dampft Teuerungsausgleich für Bundesangestellte ein
  • Die Schweiz bekommt einen neuen Bildungsgang

Quellen: SRF, Agenturen

Info 3, 8.12.2025, 12 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)