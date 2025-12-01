- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Im Nationalrat wird heute die Budget-Debatte fortgesetzt. Dabei geht es auch um Zuschüsse für den Nachtzug nach Schweden. Ohne die Subventionen würde die Verbindung ausgebremst.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Räte sprechen mehr Geld für Cybersicherheit und Fedpol
- Marathon-Debatte zum Budget könnte bis in den späten Abend laufen
- Bundesrat: US-Angriffe auf «Drogenboote» seien völkerrechtswidrig
- Temu-Lieferungen sind Thema in der Fragestunde des Nationalrats
- Bundespersonal im Fokus des Parlaments
- Start der zweiten Sessionswoche: Das steht heute auf dem Programm
- Beratungen beendet – das war die erste Woche der Wintersession:
- Nationalrat: Erster Teil der Budgetberatung 2026 beendet
- Nationalrat dampft Teuerungsausgleich für Bundesangestellte ein
- Die Schweiz bekommt einen neuen Bildungsgang
Quellen: SRF, Agenturen