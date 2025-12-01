- Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat entschieden, die Subventionen in Höhe von 10 Millionen Franken für eine Nachtzug-Verbindung nach Schweden zu streichen.
- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Nationalrat beendet Budget-Marathon – nach 13 Stunden
- Ständerat: keine anonymen Kommentare in subventionierten Medien
- Nachtzug nach Malmö ausgebremst: Auch Nationalrat gegen Zuschüsse
- So geht es heute weiter
- Entscheid um Nachtzug-Subventionen auf frühen Morgen vertagt
- Parlament gibt 10 Millionen Franken für Weinbau frei
- Nationalrat will für Auslandshilfe weniger Geld budgetieren
- WBK, WAK oder APK? Wer ist zuständig für die «Chlorhühner»?
- Räte fordern mehr Einsatz für Rückführung ukrainischer Kinder
- Multilaterales Zentrum Genf wird mit 130 Millionen gefördert
Quellen: SRF, Agenturen