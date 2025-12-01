 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Nationalrat stimmt für Lockerungen bei Waffenexporten

  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Der Nationalrat stimmt für eine Lockerung der Regeln beim Export von Kriegsmaterial.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • David Zuberbühler gibt Rücktritt als Nationalrat bekannt
  • Der Nationalrat stimmt für die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz
  • Budget: Bürgerliche Ständeräte warnen vor zusätzlichen Ausgaben
  • Nationalrat tritt auf das Geschäft ein
  • Parmelin: Unter Umständen Lieferung an Ukraine in Jahren möglich
  • Bundesrat Parmelin spricht über die geplanten neuen Regeln
  • Beat Flach (GLP/AG): «Rote Linien werden nicht überschritten»
  • Balthasar Glättli (Grüne/ZH): Es sei eine «Lex Rüstungsindustrie»
  • Heinz Theiler (FDP/SZ): Stärkung der bewaffneten Neutralität
  • Mauro Tuena (SVP/ZH): Starke Rüstungsindustrie für starke Armee

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 01.12.2025, 12:30 Uhr

