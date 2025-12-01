- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Der Nationalrat stimmt für eine Lockerung der Regeln beim Export von Kriegsmaterial.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- David Zuberbühler gibt Rücktritt als Nationalrat bekannt
- Der Nationalrat stimmt für die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz
- Budget: Bürgerliche Ständeräte warnen vor zusätzlichen Ausgaben
- Nationalrat tritt auf das Geschäft ein
- Parmelin: Unter Umständen Lieferung an Ukraine in Jahren möglich
- Bundesrat Parmelin spricht über die geplanten neuen Regeln
- Beat Flach (GLP/AG): «Rote Linien werden nicht überschritten»
- Balthasar Glättli (Grüne/ZH): Es sei eine «Lex Rüstungsindustrie»
- Heinz Theiler (FDP/SZ): Stärkung der bewaffneten Neutralität
- Mauro Tuena (SVP/ZH): Starke Rüstungsindustrie für starke Armee
Quellen: SRF, Agenturen