Wintersession 2025 Parlament beschliesst UKW-Verlängerung über 2026 hinaus

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat will missbräuchliche Einsprachen verhindern
  • Bund unterstützt Kitas mit insgesamt 100 Millionen Franken
  • Radio-Sender sollen über 2026 hinaus auf UKW senden dürfen
  • Grosse Kammer beendet Budget-Marathon – nach 13 Stunden
  • Ständerat: keine anonymen Kommentare in subventionierten Medien
  • Nachtzug nach Malmö ausgebremst: Auch Nationalrat gegen Zuschüsse
  • So geht es heute weiter
  • Entscheid um Nachtzug-Subventionen auf frühen Morgen vertagt
  • Parlament gibt 10 Millionen Franken für Weinbau frei
  • Nationalrat will für Auslandshilfe weniger Geld budgetieren

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 9.12.2025, 6 Uhr

