- Das Parlament überweist einen Vorstoss an den Bundesrat, der es Radiosendern ermöglichen soll, über das Jahr 2026 hinaus auf Ultrakurzwellen zu senden.
- Der Nationalrat hat das Budget des Bundes für 2026 gutgeheissen. Nach dem Ständerat hat auch er entschieden, die Subventionen in Höhe von 10 Millionen Franken für eine Nachtzug-Verbindung nach Schweden zu streichen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat will missbräuchliche Einsprachen verhindern
- Bund unterstützt Kitas mit insgesamt 100 Millionen Franken
- Radio-Sender sollen über 2026 hinaus auf UKW senden dürfen
- Grosse Kammer beendet Budget-Marathon – nach 13 Stunden
- Ständerat: keine anonymen Kommentare in subventionierten Medien
- Nachtzug nach Malmö ausgebremst: Auch Nationalrat gegen Zuschüsse
- So geht es heute weiter
- Entscheid um Nachtzug-Subventionen auf frühen Morgen vertagt
- Parlament gibt 10 Millionen Franken für Weinbau frei
- Nationalrat will für Auslandshilfe weniger Geld budgetieren
Quellen: SRF, Agenturen