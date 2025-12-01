 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Parlament will härteres Vorgehen gegen straffällige Ausländer

  • Bund soll härter gegen straffällige Ausländer vorgehen
  • Parlament bewilligt zusätzliche Million für den Giftnotruf
  • Räte streiten weiter um Wiedereinführung von Doppelnamen
  • Unternehmen sollen Verluste länger von Steuern abziehen können
  • Ständerat lehnt Vorsorgelösung bei schweren Erdbeben ab
  • Ratspräsident Engler ermahnt Kolleginnen und Kollegen
  • Zweite Chance für Verschuldete: Nationalrat tritt auf Vorlage ein
  • Das Programm im Parlament von heute
  • Debatten beendet
  • Nationalrat will Zahl der Vollzeitstellen beim Bund begrenzen

Tagesschau, 15.12.2025, 19:30 Uhr

