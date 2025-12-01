 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Präsident Engler weist Rat auf ungeschriebene Regeln hin

  • Ständerat lehnt Vorsorgelösung bei schweren Erdbeben ab
  • Ratspräsident Engler ermahnt Kolleginnen und Kollegen
  • Zweite Chance für Verschuldete: Nationalrat tritt auf Vorlage ein
  • Das Programm im Parlament von heute
  • Debatten beendet
  • Nationalrat will Zahl der Vollzeitstellen beim Bund begrenzen
  • Bundeshausredaktorin: «Gegenprojekt auch im Ständerat chancenlos»
  • Parlament gegen SVP-Zuwanderungs-Initiative – kein Gegenvorschlag
  • Parlament bewilligt halbe Milliarde für Bauten des Bundes
  • Gelder für Tox Info umstritten

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 15.12.2025, 19:30 Uhr

