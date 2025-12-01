- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Budget 2026 ist durch: Auch Nationalrat stimmt zu
- Ständerat winkt Budget durch
- Straftatbestand gegen Belästigung im Internet
- Letzter Sessionstag in Bern
- Die wichtigsten Geschäfte der dritten Sessionswoche
- Guy Parmelin als Bundespräsident im Waadtland gefeiert
- Beratungen für heute beendet
- Sparpaket 2027 – das hat der Ständerat entschieden
- Ständerat will fast drei Milliarden weniger sparen als der Bund
- Parlament lehnt Rückwirkung bei OECD-Mindeststeuer ab
