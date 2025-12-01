 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Ständerat lehnt SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ab

Themen in diesem Liveticker

  • Korrespondentin: «Gegenprojekt auch im Ständerat chancenlos»
  • Parlament gegen SVP-Zuwanderungs-Initiative – kein Gegenvorschlag
  • Parlament bewilligt halbe Milliarde für Bauten des Bundes
  • Gelder für Tox Info umstritten
  • Ständerat fordert Umdenken bei Empfehlungen zu Alkoholkonsum
  • Nationalrat spricht jetzt doch eine Million für Schutz von Frauen
  • Parlament will Vergütung für Pflege von Angehörigen einschränken
  • Nationalratskommission unterstützt Zollverhandlungen mit USA
  • Start in die letzte Woche der Wintersession – mit diesen Themen
  • Das war die zweite Woche der Wintersession

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 10.12.2025, 19:30 Uhr

