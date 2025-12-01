- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Budget: Mehr Geld für die Bundesämter für Sicherheitsbehörden
- Ständerat streicht Subvention für Nachtzug in Richtung Schweden
- «Lex China»: Räte einigen sich beim Investitionsprüfgesetz
- SRF-Fachredaktor: «Das Ziel ist nicht die Hilfe für die Ukraine»
- Ständerat will Bundesangestellten 2026 Teuerung nicht ausgleichen
- David Zuberbühler gibt Rücktritt als Nationalrat bekannt
- Der Nationalrat stimmt für die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz
- Budget: Bürgerliche Ständeräte warnen vor zusätzlichen Ausgaben
- Nationalrat tritt auf das Geschäft ein
- Parmelin: Unter Umständen Lieferung an Ukraine in Jahren möglich
Quellen: SRF, Agenturen