 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wintersession 2025 Ständerat streicht Nachtzug-Subventionen ++ «Lex China» gebilligt

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Budget: Mehr Geld für die Bundesämter für Sicherheitsbehörden
  • Ständerat streicht Subvention für Nachtzug in Richtung Schweden
  • «Lex China»: Räte einigen sich beim Investitionsprüfgesetz
  • SRF-Fachredaktor: «Das Ziel ist nicht die Hilfe für die Ukraine»
  • Ständerat will Bundesangestellten 2026 Teuerung nicht ausgleichen
  • David Zuberbühler gibt Rücktritt als Nationalrat bekannt
  • Der Nationalrat stimmt für die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz
  • Budget: Bürgerliche Ständeräte warnen vor zusätzlichen Ausgaben
  • Nationalrat tritt auf das Geschäft ein
  • Parmelin: Unter Umständen Lieferung an Ukraine in Jahren möglich

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 01.12.2025, 12:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)