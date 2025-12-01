 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Ständerat will mehr Geld für Prävention von Gewalt gegen Frauen

  • Wahl des Bundespräsidiums folgt
  • Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben
  • Ernährungsinitiative im Nationalrat – worum geht es eigentlich?
  • Ständerat fordert differenziertes Vorgehen bei Ausland-Adoptionen
  • «Professional Bachelor»: neuer Titel in der höheren Berufsbildung
  • Bundesangestellte erhalten nur einen kleinen Teuerungsausgleich
  • Ständerat will zusätzliche Mittel gegen Gewalt an Frauen
  • Parlament fordert «unverzügliches Handeln» gegen Drohnenangriffe
  • Ständerat berät über mehr Mittel gegen Gewalt an Frauen
  • Was heute in Bundesbern auf der Tagesordnung steht

Quellen: SRF, Agenturen

Heute Morgen, 10.12.2025, 6 Uhr

