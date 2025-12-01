- Der Ständerat will dem Büro für Gleichstellung mehr Mittel für die Bekämpfung häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen bereitstellen.
- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
Themen in diesem Liveticker
- Wahl des Bundespräsidiums folgt
- Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben
- Ernährungsinitiative im Nationalrat – worum geht es eigentlich?
- Ständerat fordert differenziertes Vorgehen bei Ausland-Adoptionen
- «Professional Bachelor»: neuer Titel in der höheren Berufsbildung
- Bundesangestellte erhalten nur einen kleinen Teuerungsausgleich
- Ständerat will zusätzliche Mittel gegen Gewalt an Frauen
- Parlament fordert «unverzügliches Handeln» gegen Drohnenangriffe
- Ständerat berät über mehr Mittel gegen Gewalt an Frauen
- Was heute in Bundesbern auf der Tagesordnung steht
