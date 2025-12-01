Nationalratskommission unterstützt Zollverhandlungen mit USA

Start in die letzte Woche der Wintersession – mit diesen Themen

Das war die zweite Woche der Wintersession

Nationalrat will Knallkörper verbieten

Bundesrat soll Fedpol-Personal aufstocken

Nationalrätin verliert Sohle – Weibel klebt wieder an

Keine medizinisch begründeten Asylgesuche mehr

Nationalrat debattiert über Feuerwerksverbot

Öffentlicher Verkehr: Beim Regionalverkehr wird nicht gespart