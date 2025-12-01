- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- National- und Ständerat haben ihre Sitzungen geschlossen
- Lohnausfallentschädigung soll laut Nationalrat erweitert werden
- Nationalrat: Entscheid zu Notfallgebühr in Spitälern entfällt
- Ständerat will missbräuchliche Einsprachen verhindern
- Bund unterstützt Kitas mit insgesamt 100 Millionen Franken
- Radio-Sender sollen über 2026 hinaus auf UKW senden dürfen
- Grosse Kammer beendet Budget-Marathon – nach 13 Stunden
- Ständerat: keine anonymen Kommentare in subventionierten Medien
- Nachtzug nach Malmö ausgebremst: Auch Nationalrat gegen Zuschüsse
- So geht es heute weiter
Quellen: SRF, Agenturen