Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat wetterbedingt weitere zwölf Flüge gestrichen.

Die Airline rechnet zudem mit einer durchschnittlichen Verspätung von 1.5 Stunden für ankommende Flugzeuge.

Wegen Schnee und Glätte ist in Zürich der gesamte Busbetrieb bis auf Weiteres eingestellt worden.

Gerade die bei der aktuellen Wetterlage notwendige Enteisung der Flugzeuge trage zu den Verspätungen bei, teilte ein Swiss-Sprecher am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA weiter mit. Es sei denn auch möglich, dass im Verlauf des Tages weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Gestrichen werden am Samstag Hin- und Rückflüge von Zürich nach Nizza (F), Frankfurt (D), Düsseldorf (D), London (UK), Mailand (I) und Luxemburg, hiess es weiter. Insgesamt mussten seit Beginn des neuen Jahres Stand Samstagmorgen 93 Swiss-Flüge wetterbedingt gestrichen werden. Seit Anfang Jahr waren laut der Lufthansa-Tochter rund 10'000 Passagiere betroffen.

Legende: Bereits Anfang Jahr kam es zu Flugausfällen wegen der Wetterverhältnisse. (Bild: 2.1.2026) Keystone / Ennio Leanza

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie auch in den kommenden Tagen mit weiteren Annullierungen aufgrund des aktuellen Wetters in Europa rechne. Wettersituationen seien stets dynamisch, weshalb kurzfristige Streichungen manchmal unumgänglich seien.

Auch der öffentliche Verkehr ist in Zürich betroffen. Die Busse stehen still. Schnee und Glätte hätten die Einstellung des gesamten Busbetriebs auf dem Stadtgebiet gefordert, sagte eine VBZ-Sprecherin. Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen, hiess es in einer Betriebslagemeldung der Verkehrsbetriebe (VBZ). Wie lange der Unterbruch andauert, ist vorerst unklar. Die VBZ empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan anzuschauen.

Vorsichtiges Aufatmen in Deutschland

Auch im deutschen Zugverkehr kommt es wegen des Winterwetters nach wie vor zu Einschränkungen. Der Norden Deutschlands hat noch mit den Auswirkungen von Schnee und Schneeverwehungen zu kämpfen, der Schneefall verschiebt sich laut Prognose von der Mitte bis in den Süden Deutschlands.

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr im Norden heute schrittweise wieder anrollen lassen – er ruht wegen des Unwetters seit Freitag. Im Bahnverkehr wird im Laufe des Tages mit Entspannung gerechnet – auch wenn es am Samstag noch zu Einschränkungen und Zugausfällen kommen kann.