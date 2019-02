Justizministerin Karin Keller-Sutter zieht es vor, wenn Schweizer Dschihadisten vor Ort – also in Syrien oder Irak – der Prozess gemacht wird.

SVP-Aussenpolitiker Roland Rino Büchel begrüsst diese Haltung, möchte den Doppelbürgern unter den Schweizer Dschihadisten aber auch die Pässe wegnehmen.

SP-Aussenpolitiker Carlo Sommaruga hält nichts von diesen Vorschlägen. Er plädiert dafür, dass die Schweiz «ihre IS-Kämpfer» aktiv zurückholt, um sie hier in Gerichtsverfahren zu verurteilen.

Völkerrechtlich ist Justizministerin Karin Keller-Sutter mit ihrer Haltung auf der sicheren Seite. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, Schweizer Bürger aktiv zurückzuholen.

«Doppelbürgern den Pass endlich wegnehmen»

SVP-Aussenpolitiker Büchel begrüsst die Haltung von Keller-Sutter. Es reicht ihm aber nicht. Fakt ist – auch wenn er nicht aktiv zurückgeholt wird, kann jeder Dschihad-Reisende, der freiwillig zurückkehrt, die Schweizer Grenze passieren – sofern er einen Schweizer Pass hat.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind Doppelbürger. Deshalb müsse man hier ansetzen, sagt Büchel: «Wir müssen endlich den Leuten, die in den Dschihad reisen und Doppelbürger sind, den Pass wegnehmen. Die werden da nicht staatenlos. Das ist völkerrechtlich möglich.»

Legende: Wie soll die Schweiz mit Extremisten aus dem eigenen Land umgehen? IS-Terrorist 2014 in Rakka. Reuters

«Wir können diese Leute dann verurteilen»

Beim Staatssekretariat für Migration (SEM) laufen bereits seit längerem Ausbürgerungsverfahren gegen solche IS-Kämpfer. Wie vielen von ihnen der Schweizer Pass bereits eingezogen worden ist, wollte das SEM auf Anfrage nicht sagen.

SP-Aussenpolitiker Sommaruga hält nichts von diesen Vorschlägen. Terroristen könnten schliesslich auch ohne Schweizer Pass illegal einreisen und Anschläge durchführen. Deshalb müsse die Schweiz «ihre IS-Kämpfer» aktiv zurückholen – aus Sicherheitsgründen. «Sie sind unter Kontrolle, wenn sie zu uns kommen. Wir haben Gerichte und Gefängnisse – wir können diese Leute dann verurteilen.»

Warnung vor «Terrorismus-Tourismus»

Auch die Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission und CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ist für eine koordinierte Rückführung der Schweizer IS-Kämpfer unter Einbezug aller europäischer Länder: «Letztlich gibt es sonst einen Terrorismus-Tourismus und das muss man verhindern.»

Also entweder IS-Kämpfer koordiniert zurückholen – oder gar nicht. Wie sich der Gesamtbundesrat in dieser Frage positioniert, ist noch offen. Nächste Woche will er sich mit diesem Thema beschäftigen.