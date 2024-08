Wie viele Neubauten verträgt ein Dorf und was soll man erhalten? In Othmarsingen AG gehts um einen heiklen Entscheid.

Abreissen oder nicht? An diesem Haus scheiden sich die Geister

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein altes Haus in Othmarsingen bewegt die Gemüter. Ein Investor will es seit Jahren abreissen und Einfamilienhäuser bauen. Nun kommen ihm unerwartet Heimatschutz und kantonale Denkmalpflege dazwischen. Das Haus sei schützenswert, finden sie. Ganz anders sieht das der Investor. Es ist ein juristischer Streit entbrannt.

Legende: Das Haus am Blumenrain in Othmarsingen. Die Statik sei schlecht, sagt der Besitzer. Der Heimatschutz möchte das Haus vor dem Abriss bewahren. SRF/Stefan Ulrich

«Das Haus ist auf 1547 datiert, also 500 Jahre alt. Es ist vom Typ Hochstudhaus. Diese ehemaligen Aargauer Bauernhäuser gibt es heute kaum mehr», sagt Martin Killias, Präsident des Schweizer Heimatschutzes. Die Aargauer Sektion hat beim Kanton beantragt, dass die Liegenschaft am Blumenrain in Othmarsingen unter Denkmalschutz gestellt wird. Das wurde bewilligt.

Man kann nicht einfach alles in den Ballenberg verschieben.

Es gelte manchmal, Ortsbilder zu erhalten, findet Martin Killias. «Schöne alte Häuser werden oft durch banale 08.15-Blöcke ersetzt, das sieht man in vielen Gemeinden», moniert er. Das Haus sei durchaus schützenswert. Das Ziel sei, dass künftige Generationen eine Vorstellung hätten, wie das Dorf einmal ausgesehen haben mag. «Man kann nicht einfach alles ins Ballenberg-Museum verschieben», so Killias.

Hässliche Altliegenschaft?

Ganz anders sieht es Immobilienentwickler Felix Fischer. Ihm gehört das Haus seit zwölf Jahren, samt Land rundherum. Hier möchte er Einfamilienhäuser bauen. Die Lage ist ideal; Zürich etwa ist per Auto oder Zug in einer halben Stunde erreichbar.

Die Gemeinde habe ihm beim Kauf versichert, dass das Haus nicht unter Schutz stehe. Auch die kantonale Denkmalpflege habe bestätigt, dass keine Absichten vorhanden seien, das Haus zu schützen. Die Denkmalpflege habe das Haus dokumentiert, hält Fischer fest.

Legende: Bruchbude oder Bijou? Die Meinungen gehen beim Haus in Othmarsingen auseinander. SRF/Stefan Ulrich

Die Liegenschaft sei in einem miserablen Zustand und ein Flickwerk. Ein Experte habe das Haus für ihn geschätzt, sagt Fischer: «Er sagte, er habe noch nie eine solch hässliche Altliegenschaft gesehen. Die Statik stimmt nicht, die Räume sind sehr niedrig, ein Zimmer ist 1 Meter 60 hoch, unglaublich.»

Legende: Der Dachstuhl der umstrittenen Liegenschaft: Die Statik sei ungenügend, sagt der Besitzer. Ein tragender Balken sei vor vielen Jahren einfach abgesägt worden. Die Räume des Hauses seien dunkel und es sei unmöglich, genügend Tageslicht zu erhalten. zvg/Felix Fischer/Aargauer Kantonsarchäologie

Für das Bauvorhaben muss die Zufahrtsstrasse verbreitert werden. Das wurde mit Einsprachen von Anwohnenden bis jetzt verhindert. Nach der langen Wartezeit sei er unterdessen pensioniert, sagt Immobilienentwickler Felix Fischer. Er habe keine Millionen auf der hohen Kante, um «für ein paar Fantasten etwas Altes erhalten zu können.» Deshalb wehrt er sich vor Gericht gegen die Unterschutzstellung des Hauses.

Denkmalschutz sieht keine Kehrtwende

Die Kantonsarchäologie habe 2012 eine Bauuntersuchung durchgeführt, das sei Routine, teilt die zuständige Mediensprecherin Simon Strub auf Anfrage mit. «Die Kantonale Denkmalpflege hat zu keinem Zeitpunkt eine Kehrtwende gemacht.»

Die Denkmalpflege sei nicht selber aktiv geworden. Erst als der Heimatschutz wegen besorgter Bürgerinnen und Bürger den Schutz beantragt habe, habe man den Schutz geprüft.

Abreissen, oder nicht? Ist das Haus in Othmarsingen wirklich schützenswert oder soll es Neuem weichen? Das Haus scheint in keinem guten Zustand: Weg damit! Das Haus scheint in keinem guten Zustand: Weg damit! % Ich bin gegen den Abriss: Das Haus hat sicher Potenzial. Ich bin gegen den Abriss: Das Haus hat sicher Potenzial. % Das sollen Kanton und Gerichte allenfalls nun klären, mir egal. Das sollen Kanton und Gerichte allenfalls nun klären, mir egal. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Kantonale Kommission für Denkmalpflege und Archäologie sei zum Schluss gekommen, dass das Objekt in Othmarsingen die Kriterien für eine kantonale Unterschutzstellung erfülle. Deshalb sei diese eingeleitet worden.

Jahrelanger Streit?

Der Ball liegt nun bei der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, die ein Gesuch erstellt. Danach entscheidet die Aargauer Regierung, ob das Haus denkmalgeschützt wird oder nicht.

Wird der Fall aber vor Verwaltungsgericht oder Bundesgericht weitergezogen, könnte es Jahre dauern, bis die Bruchbude zum Bijou wird, oder dem Erdboden gleichgemacht wird.