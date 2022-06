Der aktuelle Fall aus Celerina mit den 22 Mietwohnungen im «Chesa Faratscha» zeigt die akute Wohnungsnot im Engadin deutlich auf. Menschen verlieren ihr Zuhause. Die Zentralschweizer Immobilienfirma «Neue Haus AG» informiert die Mieter Ende April per Brief, dass man die neue Besitzerin sei. Darin steht auch, dass sich für die Mieterinnen nichts ändern werde.



Doch Anfang Juni folgte die Hiobsbotschaft. Die Firma lud zu einem Treffen mit der Mieterschaft. Dort verkündete die «Neue Haus AG», grosse Sanierungen und Umbauten zu planen. Ein Swimmingpool statt ein Kinderspielplatz, ein neuer Weinkeller, ein Spa, ein Fitnessraum und Wellness-Angebote – alles sollte auf den Kopf gestellt werden. Die Zahl der Wohnungen sinkt dabei von 22 auf 14.



Der Wohnraum wird für die Einheimischen so nicht mehr bezahlbar. Die Besitzerfirma präsentiert den Mieterinnen und Mietern eine Vereinbarung: Wer bis am 31. März 2023 ausziehe und darauf verzichte, die Baubewilligung anzufechten, erhalte finanzielle Unterstützung. Das Problem: Man sei teils zur raschen Unterzeichnung der Vereinbarung gedrängt worden. Die «Neue Haus AG» weist die Vorwürfe zurück.



Eine Garantie auf eine neue Wohnung gibt es nicht. Das hält die Immobilienfirma aus der Zentralschweiz auch fest: «Die Mieterschaft nimmt zur Kenntnis, dass kein Anspruch auf Vermittlungserfolg besteht», heisst es in der Vereinbarung. Aber eben: Erschwinglicher Wohnraum im Engadin ist Mangelware. Bislang wurden keine Kündigungen ausgesprochen. Aufgrund des Gemeinderatsentscheids ist das Baugesuch nun auf Eis gelegt.