Mit ihrem Entscheid untergräbt die SVP die Gewaltenteilung im Land. Die Botschaft an die Richter in Lausanne ist klar: Wer in Zukunft Urteile nicht nach Parteilinie fällt, riskiert, den Job zu verlieren.

Gleichzeitig zeigt der Fall aber ein weiteres Problem auf. Nämlich, dass es in der Schweiz die Parteien sind, welche die höchsten Richter vorschlagen, die anschliessend gewählt werden. Das garantiert zwar, dass in Lausanne sämtliche Ideologien und Weltanschauungen vertreten sind, es bedeutet aber auch, dass die Richter parteipolitisch unter Druck geraten können.

Bisher waren die Lösung Richter gewesen, die sich nicht unter Druck setzen lassen sowie Parteien, welche ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen. Letzteres kann man offensichtlich nicht immer voraussetzen.