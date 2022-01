Mit einem differenzierten Geschwindigkeitsregime könne man den Verkehr steuern, sagt der TCS. Und zwar so, dass der Transitverkehr auf Tempo-50-Strassen unterwegs ist und nicht durch die Wohngebiete fährt. Aus der Verkehrsforschung gibt es allerdings Widerspruch. «Das haben wir untersucht, in unserer Forschungsarbeit über Tempo 30 auf Hauptverkehrsstrassen – und haben das nirgends feststellen können», sagt Ruedi Häfliger, Dozent für Verkehrswesen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.



«Schon heute hat man dort, wo der Schleichverkehr durch Quartierstrassen rollt, Massnahmen dagegen getroffen und der Verkehr bleibt auf der Hauptstrasse – auch wenn dort Tempo 30 herrscht.» Schleichverkehr ergebe sich vor allem zu Verkehrsspitzenzeiten, erklärt Häfliger. Und schon heute fahre in den betreffenden Ortschaften eigentlich gar niemand schneller als 30, weil die Strassen voll seien.



Zudem zeige das Beispiel Köniz, dass der Verkehr mit Tempo 30 sogar schneller fliessen könne: «Dort konnte man die Fahrzeit von zweieinhalb auf zwei Minuten reduzieren – dank Tempo 30. Man hat die Lichtsignalanlagen abgebaut, weil man auf Fussgängerstreifen verzichten konnte und so einen besseren Verkehrsfluss erreicht hat, ohne Stop-and-Go.»