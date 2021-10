Wer sich für sein Covid-Zertifikat auf Corona testen lässt, der muss diesen Test seit letzter Woche selber berappen. Die meisten Clubs und Diskotheken haben an diesem Wochenende ihre ersten Erfahrungen damit gemacht. Welche Auswirkungen hat die Kostenpflicht auf die Schweizer Clubszene und wie gehen die jungen Partygänger damit um?

Ein Augenschein in Kriens: Hier übernimmt der Vegas-Club seit diesem Wochenende kurzerhand die Testkosten: «Die Motivation ist sicherlich, dass wir niemanden von unseren Gästen ausschliessen möchten. Sie haben uns die ganze Zeit unterstützt. Niemand soll diskriminiert werden», sagt Inhaber Philip Waldis.

Es sei wichtig, so Steffen weiter, den Jungen klarzumachen, dass auch sie schwerer von Covid-19 betroffen sein können – etwa durch Long-Covid. Trotzdem brauche es die Möglichkeit der Tests und diese müssten für die Jungen erschwinglich sein. «Das darf nicht zu einer zu grossen Hürde für die Jugendlichen werden.»

Der Kantonsarzt von Basel-Stadt, Thomas Steffen, ist skeptisch, ob sich die Impfquote nun rasch steigern lässt: «Das ist ein grosses Ziel mit vielen Hürden», sagt er gegenüber SRF. «Wir müssen uns hier auf einen längeren Prozess einstellen.» Positiv sei, dass die Anzahl Impfungen bereits in den letzten Wochen nicht mehr zurückging.

Das Testcenter befindet sich gleich neben dem Club. Hier kann sich das Partyvolk testen lassen und zahlt anschliessend den normalen Eintrittspreis. «Es ist besser, wenn es gratis ist», meint ein junger Besucher nach seinem Test. «Es spielt keine Rolle, wir wollten sowieso in diesen Club», sagt ein anderer, und auch eine junge Frau kommentiert: «Wir sind nicht aus diesem Grund hierhin gekommen.»

Auch im Nachtleben in Zürich geben die neu kostenpflichtigen Test am Samstagabend zu reden, die Meinungen sind gemischt: «Es ist nicht fair», sagt ein junger Partygast, öfter ist als Antwort aber auch ein «es ist richtig so», zu hören, oder, pragmatisch: «Ich gehe nicht jeden Tag feiern, dann ist das machbar».