Legende:

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin beim Zoll und Grenzschutz soll an der Schusswaffe ausgebildet werden. Eine solche mit sich tragen, werden aber nur jene Beamtinnen und Beamten, die an der Front stehen, also beispielsweise Grenzkontrollen durchführen.

Keystone/Pablo Gianinazzi