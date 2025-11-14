- Der Zolldeal mit den USA steht: Der Bundesrat hat eine Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent bestätigt.
- Die Zölle sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden.
- Der Deal wurde an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Guy Parmelin und Staatssekretärin Helene Budliger Artiega erläutert.
- Parmelin erklärte dabei: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft.» Es würden nun aber noch weitere Verhandlungen folgen.
Themen in diesem Newsticker
- Interpharma begrüsst die Einigung – und warnt
- «Für Guy Parmelin ist es ein Grosserfolg» – die Analyse
- Diese Zölle gelten für die wichtigsten Handelspartner der USA
- US-Regierung veröffentlicht Zolldeal
- SP bleibt nach Zolldeal skeptisch
- Economiesuisse hält zusätzliche Entlastungsmassnahmen für nötig
- Arbeitgeberverband sieht Stabilisierung durch US-Zoll-Deal
- Aargauer Wirtschaft «erfreut» über Zollsenkungen
- Zürcher Handelskammer begrüsst Einigung mit USA
- Kanton Freiburg sieht Schub für Wirtschaft dank Zolldeal