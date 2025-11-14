 Zum Inhalt springen

Zolleinigung mit den USA US-Regierung veröffentlicht Rahmenbedingungen des Zolldeals

14.11.2025, 14:58

  • Der Zolldeal mit den USA steht: Der Bundesrat hat eine Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent bestätigt.
  • Die Zölle sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden.
  • Der Deal wurde an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Guy Parmelin und Staatssekretärin Helene Budliger Artiega erläutert.
  • Parmelin erklärte dabei: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft.» Es würden nun aber noch weitere Verhandlungen folgen.

SRF 4 News, 14.11.2025, 9 Uhr

