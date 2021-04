Lobende Erwähnungen gibt es zum Beispiel für den kleinen Zoo Hasel in Remigen (AG), der «eine der besten Waschbärenanlagen der Schweiz» beherbergt. Wer Braunbären und Wölfe beobachten will, der ist laut STS im Juraparc in Vallorbe gut aufgehoben.

Hervorragend seien auch die Fischotteranlage im Berner Tierpark Dählhölzli, die Grossvoliere für Alpensteinbock, Geier, Waldrapp und Alpenmurmeltier im Wildpark La Garenne in Le Vaud oder auch die Flamingoanlage im Walter Zoo in Gossau (SG).

Neu in den Zoobericht aufgenommen worden sind das Aquatis in Lausanne, das Vivarium de Meyrin, das Arosa Bärenland sowie der Vogelpark Ambigua in Zeihen.