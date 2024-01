WEF-Direktor Alois Zwinggi warnt davor, dass wegen der horrenden Wohnungspreise auch das bezahlbare Angebot für Sicherheitsleute schwinde.

Sollten diese keine Schlafgelegenheit mehr finden, werde es schwierig, sagte Zwinggi im Gespräch mit Keystone-SDA.

Wegen der vielen Trittbrettfahrer würden die Preise der Wohnungen derart hochgetrieben, dass das bezahlbare Angebot immer knapper werde.

Man dürfe nicht vergessen, dass rund um das WEF in Davos Tausende Sicherheitskräfte im Einsatz stehen, sagte Zwinggi im Gespräch mit Keystone-SDA. Auch diese bräuchten eine Schlafgelegenheit.

Die Stadt Davos zählt normalerweise etwas über 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Während der WEF-Woche steigt diese Zahl auf bis über 40'000 Personen.

Dies zeige das massive Paralleluniversum des Forums, dessen Gästezahl seit zehn Jahren konstant bei 2800 Personen liegt. Das WEF könne nicht mehr in Davos ausgerichtet werden, sollten die Sicherheitsleute keine finanzierbaren Schlafgelegenheiten finden.

Legende: Sonderpolizisten bewachen die Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Haus der Ukraine an der oberen Promenade in Davos. Keystone/ Gian Ehrenzeller

Generell halte man aber am Standort fest und pflege auch in diesem Bereich einen «extrem produktiven» Dialog mit der Gemeinde. Dieser führte auch zu schärferen Regeln für die Temporärbauten der Trittbrettfahrer an der Promenade.

Die Aufbauarbeiten dafür durften erst in der zweiten Januarwoche, und damit eine Woche vor dem Jahrestreffen, beginnen. Auch in Zukunft werde man die Trittbrettfahrer diesbezüglich in die Schranken weisen, kündigte Zwinggi an.

05:00 Video Archiv: Wucherpreise am WEF in Davos Aus Schweiz aktuell vom 15.01.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten.