Legende: Remo Neuhaus

Esther-Mirjam de Boer ist CEO des Personalberaters Brainboards. Mit ihrer Firma hilft sie anderen Unternehmen, inklusiver und diverser zu werden.

SRF News: Die Stadt Zürich will vorläufig keine anonymisierte Bewerbungsverfahren einführen. Ein entsprechendes Projekt wurde gestrichen. Erstaunt Sie dieser Entscheid?

Esther-Mirjam de Boer: Der Entscheid erstaunt mich nicht. Eigentlich ist es eine wirksame Massnahme, das ist wissenschaftlich erforscht und erwiesen und es wird auch in vielen Ländern stärker gepflegt als in der Schweiz. Aber in der Schweiz kennt man diese Anonymisierung von Bewerbungen nicht gut und darum erstaunt es mich eigentlich nicht.

Sind denn die Hindernisse bei diesen anonymisierten Bewerbungen zu gross?

Ich glaube, es ist ein zu grosser Veränderungsschritt auf einmal. Wenn wir Unternehmen oder Organisationen beraten, dann empfehlen wir, diesen grossen Veränderungsschritt vorderhand in einem Teil des Unternehmens auszuprobieren, die Prozesse zu testen und zu eruieren, was alles genau benötigt wird. Und im Anschluss dann zu evaluieren, welche Effekte damit erzielt werden konnten.

Wenn Sie diese Art von Bewerbungsverfahren anderen Firmen empfehlen. Stossen Sie auf offene Ohren oder auf Widerstand?

Ein bisschen auf beides. Widerstand erlebe ich, weil es ungewöhnlich ist. In der Schweiz ist man sich beispielsweise immer noch gewöhnt, ein Foto des Kandidaten zu sehen. Andererseits gibt es aber auch Personen in Unternehmen, die wissen, dass solche, anonymisierten Verfahren eigentlich bessere Personalentscheide hervorbringen. Man kann sich viel besser auf die Qualifikationen der Kandidatin konzentrieren, wenn all die Störinformationen wie der Nachname, der Jahrgang oder der Zivilstand nicht vorhanden sind. Diese beeinflussen nämlich einen Personalentscheid.

Wenn man damit die besseren Personallösungen trifft, warum zögern dann noch so viele Firmen?

Es menschelt in den Unternehmen. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung haben. Der Mensch ist eigentlich ein emotionales Wesen, und kein vernünftiges. Und auch wenn der Mensch weiss, dass etwas vernünftig ist, heisst das noch lange nicht, dass er sich dann auch so verhält.

Was muss passieren, dass Unternehmen künftig auf anonymisierte Bewerbungen setzen?

Ich denke der Leidensdruck muss noch steigen. Im Rahmen des Fachkräftemangels kommen Firmen tatsächlich an ihre Wachstumsgrenzen, an ihre Gewinngrenzen. Sie finden nicht mehr genügend Leute, um ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Und das schmerzt im Portemonnaie. Und wenn dieser Schmerz genug gross ist, dann steigt auch die Bereitschaft, etwas zu verändern.



Das Gespräch führte Pascal Kaiser.