Die Vorfreude war gross, die Investition auch: 1800 Franken hat eine Familie aus Allschwil BL für fünf Premium-Tickets für das grosse Winzerfest Fête des Vignerons in Vevey bezahlt. Immerhin versprach das Angebot ein tolles Erlebnis: «Persönlicher Empfang, schneller Zugriff auf Ihre Plätze mit einem dedizierten Eingang in der Arena, offizielles Programm und Souvenir Sack.» In der französischen Version wird zudem eine Erfrischung erwähnt. Und auf den Billetten der Familie war «Mit Menü» aufgedruckt.

Ein Menü gab es nicht an der Fête des Vignerons. «Nicht einmal ein Sandwich», kritisiert die Familie. Einzig eine Wasserflasche im Souvenirsack.

«Die Angabe ‹Mit Menü› ist ein Druckfehler unseres Ticketing-Partners Starticket», schreiben die Organisatoren in einer Stellungnahme. Und der Ticketverkäufer bestätigt diese Aussage.

Legende: Für den Preis von 359 Franken soll es auch ein Menü geben. Davon sahen die Besucher allerdings nichts. ZVG

Kein «persönlicher Empfang»

Die Familie bemängelt weitere Punkte am Premium-Paket. Zwar gebe es separate Premium-Zugänge. Ein Unterschied zu den anderen Eingängen sei jedoch nicht feststellbar: «Wir standen in einer riesen Schlange an. Und als wir durch den Eingang kamen, gingen wir mit allen anderen Zuschauern, die kein Premium-Ticket hatten, rauf in die Arena.»

Sie seien auch nicht persönlich empfangen worden. Sie erwarte ja nicht, dass man sie mit Namen anspreche, sagt die Tochter der Familie: «Aber, dass das Ganze etwas herzlicher ist. Man wurde einfach hineingeschleust. Dafür muss ich nicht ein Ticket zu diesem Preis kaufen.» Die Plätze hätten sie auch selbst suchen müssen. Der Souvenirsack enthielt eine Wasserflasche, das Programmheft und ein Erinnerungsbuch.

Die Organisatoren der Fête des Vignerons sehen dies anders: «Wir haben an jedem Eingang einen speziellen Zugang für die Kategorie Premium, mit engagierten Mitarbeitern, die darauf achten, die richtigen Anweisungen zu geben.» In der Arena würden sich Platzanweiser in einem «Sternenring-Kostüm» um die Premium-Gäste kümmern. Die Wartezeit sei für diese viel kürzer. So könnten sie das Programm rund um die Arena länger geniessen.

Organisatoren: «Die besten Plätze»

Wegen des Aufdrucks «Mit Menü», der Beschreibung und des Preises hat die betroffene Familie eine Art VIP-Sektor erwartet, wie man ihn von Pop- und Rock-Konzerten kennt. Die Fête des Vignerons bedauert dies. Es stehe aber nirgendwo im Angebot etwas wie «VIP-Loge». Das Angebot ist in den Augen der Organisatoren seinen Preis wert: «Es sind die besten Plätze in der Arena mit voller Sicht auf das Spektakel – insbesondere auf die Krönung der besten Winzer, die vor dem Premium-Bereich stattfindet.»

En Blick auf den Sitzplan zeigt: Pro Vorstellung gibt es gleichviele Premium-Plätze für 360 Franken, wie Plätze der Kategorie 1 für 300 Franken, das ist die nächstbeste Kategorie. Bei mehreren Tausend Plätzen kann deshalb das Premium-Paket kaum als «VIP-Programm» gedacht sein.

Die Frage ist, ob das jemandem 60 Franken mehr wert ist. Die betroffene Familie meint: «Für dieses Geld geht man besser nach der Aufführung gut essen.»