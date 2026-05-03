Im Gebiet der «Fallätsche» am Uetliberg ZH ist am Sonntag ein 69-jähriger Mann abgestürzt.

Er starb an den Folgen seiner Verletzungen.

Am Sonntagmittag, kurz vor 12:30 Uhr, ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass die Flugrettung Rega einen abgestürzten Mann geborgen habe.

Legende: Blick auf die Fallätsche. In diesem Gebiet soll der Mann tödlich abgestürzt sein. Wikimedia/Roland zh

Die Polizei teilte mit, dass der 69-Jährige mit einem anderen Mann in dem Gebiet unterwegs gewesen sei, als er aus ungeklärten Gründen in die Tiefe stürzte.

Im Vordergrund stehe die Vermutung, dass ein Unfall zu dem Sturz geführt hatte. Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl werden aber noch weiter ermitteln.