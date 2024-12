Das grosse Feuerwerk: Für die meisten Besucherinnen und Besucher ist das Feuerwerk das Highlight des Zürcher Silvesterzaubers. Es beginnt zwanzig Minuten nach Mitternacht und dauert rund eine Viertelstunde. Eine Minute vor Beginn werden um das Seebecken die Lichter gelöscht. Gezündet werden die Raketen von einem Boot auf dem See aus.

Legende: Am Zürcher Silvesterzauber ist nur das Feuerwerk der Profis über dem See erlaubt. Rund um das untere Seebecken gilt ansonsten ein Feuerwerksverbot. ZVG Silvesterzauber

Keine kleinen Feuerwerke: Das Feuerwerk über dem Zürichsee soll an Zürichs Mega-Silvesterparty das einzige bleiben. Am unteren Seebecken ist privates Feuerwerk verboten. Die Stadtpolizei Zürich werde Kontrollen durchführen, sagt Sprecher Peter Sahli. «Personen, die sich nicht ans Verbot halten, müssen mit Bussen rechnen.» Und ihr Feuerwerk werde beschlagnahmt.

Das restliche Programm: Der Anlass in der Zürcher City beginnt bereits um 14 Uhr. Ab dann locken die Stände mit Drinks und internationaler Küche. Am Nachmittag sind auf dem Festgelände Spielzonen für Kinder zu finden – diese wandeln sich in den Abendstunden dann zu Partyzonen. Das offizielle Ende des Silvesterzaubers ist um 3 Uhr morgens. In die Musik mischen sich zwanzig Minuten vor Mitternacht noch die Kirchenglocken, das traditionelle Ausläuten des Jahres. Die letzten zehn Sekunden des Jahres zählen die Besucherinnen und Besucher des Silvesterzaubers zusammen hinunter.

Die Sicherheit: Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im deutschen Magdeburg vor gut einer Woche hat die Sicherheit am Zürcher Silvesterzauber hohe Priorität. Man prüfe die Sicherheitslage laufend, sagt Peter Sahli von der Zürcher Stadtpolizei. «In diesem Jahr werden Fahrzeugrückhaltesysteme, im Volksmund als Terrorsperren bekannt, zum Einsatz kommen.» Weitere Details zum Sicherheitsaufgebot macht die Polizei aus taktischen Gründen nicht.

Die Anreise: Das untere Seebecken ist auch in diesem Jahr für den Autoverkehr grossräumig abgesperrt. Die Polizei rät deshalb auch, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Bus, Tram und Zug sind in der Silvesternacht bis um 4 Uhr früh mit dichtem Takt unterwegs.

Verkehrseinschränkungen am Zürcher Silvesterzauber

Die neuen Organisatoren: Zum ersten Mal überhaupt wird der Zürcher Silvesterzauber vom Verein Street Parade organisiert. Man könne hier auf viel Erfahrung zurückgreifen, sagt Sprecher Stefan Epli – etwa in der Zusammenarbeit mit den Stadtzürcher Behörden.

Es ist nach wie vor ein Volksfest für alle.

Zudem kenne man das Festgelände in- und auswendig. «Wir wissen fast schon, wo welcher Stromanschluss zu finden ist.» Das vereinfache vieles in der Organisation, aber auch in der Umsetzung des Grossanlasses. Ein Anlass, der übrigens mit den neuen Organisatoren nun nicht zu einer Art Winter-Street-Parade werden soll. Stefan Epli sagt dazu: «Es ist nach wie vor ein Volksfest für alle».