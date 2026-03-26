 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Zürich Tiefenbrunnen Bootsanlegesteg eingebrochen – Ölteppich auf dem Zürichsee

26.03.2026, 13:48

Teilen
  • Im Bereich Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich ist in der Nacht auf Donnerstag ein Bootsanlegesteg eingebrochen und hat Boote zum Sinken gebracht.
  • In diesem Zusammenhang hat sich ein grosser Ölfilm auf dem Zürichsee gebildet.
  • Wie viele Boote sich noch unter Wasser befinden, ist laut Stadtpolizei Zürich unklar.

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein Teil der Betonmole des Hafens Tiefenbrunnen versunken, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Die ausgerückte Wasserschutzpolizei stellte fest, dass ein erheblicher Teil der Anlegestelle untergegangen war. Die losgerissenen Boote seien unter Mithilfe von benachbarten Seerettungsdiensten und der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich eingesammelt, abgeschleppt und in Sicherheit gebracht worden. Der Hafen Tiefenbrunnen wurde seeseitig abgesperrt, heisst es weiter.

Versunkener Anlegesteg löst Grosseinsatz aus

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Kurz nach 2 Uhr morgens erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass ein erheblicher Teil der Betonmole des Hafens Tiefenbrunnen aus noch ungeklärten Gründen im Zürichsee versunken sei. Bildquelle: SRF / BRK News.
    Seeblick mit Bootsanleger und Stadt im Hintergrund.
  • Bild 2 von 5. Durch das Versinken des Stegs wurden zahlreiche Boote aus ihren Verankerungen gerissen oder mit in die Tiefe gezogen. Bildquelle: SRF / BRK News.
    Abgesperrter Bereich mit Booten am Ufer.
  • Bild 3 von 5. Die Polizei traf auf mehrere im Wasser treibende Fahrzeuge und leitete Bergungsmassnahmen ein. Bildquelle: SRF / BRK News.
    Personen in orangefarbener Sicherheitskleidung bei einer grossen Kabelspule nahe einem See.
  • Bild 4 von 5. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich errichtete eine Ölsperre rund um das betroffene Areal, um eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung auf dem Zürichsee zu verhindern. Bildquelle: SRF / BRK News.
    Polizeiboot auf dem See, Absperrung und Steg im Vordergrund.
  • Bild 5 von 5. Bislang konnten etwa ein Dutzend Boote gesichert, an andere Liegeplätze verlegt oder ausgewassert werden. Bildquelle: SRF / BRK News.
    Boote am See mit Bergen im Hintergrund an einem bewölkten Tag.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich haben Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)