Über 5.7 Millionen Eintritte konnten die Kinos in der Schweiz im ersten Halbjahr 2023 verbuchen.

Das sind rund 25 Prozent mehr Eintritte als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS).

Im Vergleich zu vor der Pandemie sei die Zahl der Eintritte jedoch weiterhin tiefer – und zwar um 13 Prozent.

Obwohl das Angebot leicht zurückgegangen sei, kam es zur aktuellen Zunahme, betont das BFS in der Mitteilung. Insgesamt 221 Filme seien im ersten Halbjahr 2023 zum ersten Mal gezeigt worden – gegenüber 238 in der Vorjahresperiode. «Das zeigt, dass das Publikum seit dem Ende der Covid-19-Pandemie wieder in die Kinosäle zurückkehrt», so das BFS. Doch die Eintrittszahlen waren immer noch tiefer als vor der Pandemie und blieben 13 Prozent unter jenen vom ersten Halbjahr 2019.

Legende: Schweizer Kinosäle sind im Vergleich zur Vorjahresperiode wieder voller. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Im Hoch befinde sich dafür der Schweizer Film. Mit 400'000 Eintritten hätten sich diese mehr als verdoppelt, so das BFS. Das gute Ergebnis sei hauptsächlich auf das Erscheinen mehrerer Filme zurückzuführen, wie «Die Nachbarn von Oben» und «Der Bestatter – der Film». Diese hätten ein breites Publikum angezogen.