Die politischen Konflikte zwischen den links-grünen Städten und den Kantonen werden wegen der bürgerlichen Mehrheiten in den Kantonsregierungen künftig kaum grösser. Denn auch wenn es immer wieder Diskussionen gibt: Die Situation hat sich im Vergleich zu früher, als die Städte neu rot-grün regiert waren, eher entspannt.

In Zürich beispielsweise gab es in den 1990er-Jahren viel härtere Auseinandersetzungen – etwa in verkehrs-, finanz- oder gesellschaftspolitischen Fragen oder in der Drogenpolitik. Die Städte waren damals finanziell schlecht aufgestellt, das ist heute anders. Jetzt haben sie ein grosses finanzielles Polster – deshalb etwa kann beispielsweise Zürich heute entsprechend selbstbewusster auftreten.