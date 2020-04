Nicht nur der Wahlkampf für diesen zweiten Genfer Wahlgang 2020, sondern auch das Wählen an sich wird in die Geschichte eingehen. Wegen der Corona-Krise können die Stimmen ausschliesslich per Post abgegeben werden – Wahllokale sind keine geöffnet. Ausserdem wird das Auszählen länger dauern als üblich. Weil nur Gruppen von maximal fünf Personen zusammen auszählen dürfen, gibt es die Schlussresultate voraussichtlich erst am Dienstagabend.