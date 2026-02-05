Die Schweizer Bergbahnen haben für die laufende Wintersaison eine Zwischenbilanz gezogen – und diese sieht relativ gut aus. Doch die Unterschiede bei den Berggebieten sind gross.

Wenig Schnee, doch gute Bilanz bei den Schweizer Seilbahnen

Besonders gut läuft die aktuelle Wintersaison im Wallis. Das Berggebiet verzeichnet rund drei Prozent mehr Gäste im Vergleich zum Vorjahr.

In den meisten anderen Regionen sind die Zahlen hingegen rückläufig: In den Waadtländer und Freiburger Alpen, im Tessin, der Zentralschweiz und auch in der Ostschweiz wurden dieses Jahr weniger Eintritte verkauft. In Graubünden und dem Berner Oberland bewegen sich die Zahlen etwa auf Vorjahresniveau.

Die Wintersaison 2025/2026 kann damit nicht an die ausserordentlich gute Vorjahressaison anknüpfen.

Schwächer als 2024, aber besser als der Durchschnitt

Dieses verhaltene Bild relativiert sich jedoch, wenn die Zahlen über die letzten fünf Jahre hinweg betrachtet werden. Dann zeigt sich: In allen Schweizer Berggebieten haben die Gästezahlen zugenommen.

Entsprechend zieht der Branchenverband Schweizer Seilbahnen insgesamt ein positives Fazit.

Je höher, desto besser

Besonders höher gelegene Wintersportgebiete haben einen Vorteil. Damit bestätigt sich laut Seilbahnen Schweiz das erwartete Muster. Die milde Witterung stelle vor allem tiefer gelegene Skigebiete vor Herausforderungen, wo teils Tagesgäste fehlten.

Legende: Seilbahnen Schweiz verzeichnet bislang eine gute Saison. Doch nicht in allen Wintersportgebieten ist das Fazit gleich gut. ZVG/Seilbahnen Schweiz

Höher gelegene Destinationen konnten ihren Vorteil auf Schneesicherheit hingegen ausspielen. Sie konnten besonders vom frühen Schneefall von November bis Ende Januar profitieren. Die Gästezahlen stiegen dort selbst im Vergleich zum umsatzreichen Vorjahr um drei Prozent.