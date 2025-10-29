 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Live-Chat – welche Fragen haben Sie zu Frankreich?

Frankreich-Korrespondentinnen Mirjam Mathis und Zoe Geissler beantworten von 10:30 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

29.10.2025, 08:53

Frankreich steht derzeit im Fokus der internationalen Berichterstattung: Eine Regierungskrise erschüttert das politische System, ein Tornado hat Paris heimgesucht, Brigitte Macron wehrt sich gegen Trans-Gerüchte – und der Louvre sorgt nach einem Juwelendiebstahl für Schlagzeilen.

Was passiert gerade in Frankreich? Und welche Auswirkungen hat das auf die Bevölkerung und auf Europa? Die SRF-Korrespondentinnen Mirjam Mathis und Zoe Geissler beantworten Ihre Fragen von 10:30 bis 12:30 Uhr live im Chat:

Gäste im News-Chat

Mirjam Mathis
Frankreich-Korrespondentin
SRF

Zoe Geissler
Frankreich-Korrespondentin
SRF

10 vor 10, 27.10.2025, 21:50 Uhr ; 

