 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fragen und Antworten «Sind Tornados auch in der Schweiz möglich?»

SRF Meteo hat Ihre Fragen zu Klima, Wetter und der Redaktionsarbeit beantwortet.

05.11.2025, 18:58

Teilen

Vielen Dank für Ihre vielen spannenden Fragen zu Klima, Wetter und der Arbeit von SRF Meteo.

Die Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im nachfolgenden Protokoll. Dieses beinhaltet aktuell noch Rechtschreibfehler, die in der Hektik des Chattens entstanden sind. Diese werden so schnell wie möglich korrigiert.

In den eineinhalb Stunden des Chats sind beinahe 1000 Fragen bei der SRF Meteo-Redaktion eingegangen. Aufgrund dieses hohen Interesses wird SRF Meteo demnächst einen weiteren Chat anbieten, in welchem auch bereits eingegangene Fragen berücksichtigt werden. In der SRF Meteo-App werden Sie über den Durchführungszeitpunkt informiert.

Themen in diesem Liveticker

SRF Meteo, 5.11.25, 12:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)