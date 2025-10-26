Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Von dieser Woche bleibt uns vor allem Sturmtief Benjamin in Erinnerung. Das Wettervideo der Woche verdient sich Elias Hauschild. So viele Blätter in der Luft hat sonst niemand gefilmt.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

