Von dieser Woche bleibt uns vor allem Sturmtief Benjamin in Erinnerung. Das Wettervideo der Woche verdient sich Elias Hauschild. So viele Blätter in der Luft hat sonst niemand gefilmt.
Weitere imposante Benjaminvideos gibt es hier:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.
