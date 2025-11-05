 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie an die SRF Meteo-Redaktion?

SRF Meteo beantwortet von 20 bis 21:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

05.11.2025, 18:58

Rekordböen durch Sturmtief «Benjamin» in der Schweiz, der schwere Hurrikan «Melissa» in der Karibik und ein Tornado bei Paris: Extremwettersituationen mehren sich. Aber auch fern der Extremen beschäftigen uns Klima und Wetter täglich. Welche Fragen haben Sie zu Wetterphänomenen, Klimatrends – und der Arbeit hinter den Kulissen von SRF Meteo?

Die Redaktion von SRF Meteo beantwortet Ihre Fragen. Schreiben uns diese via untenstehendes Kontaktformular:

SRF Meteo, 5.11.25, 12:50 Uhr ; 

