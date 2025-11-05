Künstliche Intelligenz prägt derzeit wie kaum eine andere Technologie Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft – von Chatbots bis zu autonomen Systemen. Während Unternehmen und Regierungen weltweit über Chancen und Risiken diskutieren, verändert KI bereits jetzt unseren Alltag grundlegend.



Was wollen Sie über künstliche Intelligenz wissen? Unsere Fachrunde mit Anne Scherer, Nathalie Klauser und Guido Berger beantwortet Ihre Fragen von 11 bis 12:30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Gäste im News-Chat Box aufklappen Box zuklappen Anne Scherer

Mitbegründerin von «Delta Labs»

Delta Labs Nathalie Klauser

Co-Gründerin von «Intersections»

Intersections Guido Berger

Digitalredaktor

SRF