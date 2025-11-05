 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zu künstlicher Intelligenz?

Anne Scherer, Nathalie Klauser und Guido Berger beantworten von 11 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt!

05.11.2025, 09:49

Teilen

Künstliche Intelligenz prägt derzeit wie kaum eine andere Technologie Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft – von Chatbots bis zu autonomen Systemen. Während Unternehmen und Regierungen weltweit über Chancen und Risiken diskutieren, verändert KI bereits jetzt unseren Alltag grundlegend.

Was wollen Sie über künstliche Intelligenz wissen? Unsere Fachrunde mit Anne Scherer, Nathalie Klauser und Guido Berger beantwortet Ihre Fragen von 11 bis 12:30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Gäste im News-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Anne Scherer
Mitbegründerin von «Delta Labs»
Delta Labs

Nathalie Klauser
Co-Gründerin von «Intersections»
Intersections

Guido Berger
Digitalredaktor
SRF

SRF 4 News, 31.10.2025, 7:29 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)