Worum geht es? Meta plant, ab dem 27. Mai 2025 öffentliche Inhalte europäischer Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook, Instagram und Whatsapp zur Weiterentwicklung seines KI-Assistenten Meta AI zu verwenden.

Welche Daten werden gesammelt? Erfasst werden ausschliesslich öffentliche Inhalte von Erwachsenen auf den Meta-Plattformen: öffentliche Beiträge, Fotos, Bildunterschriften, Kommentare, Rezensionen und Nachrichten an Meta AI. Private Whatsapp-Nachrichten und Inhalte Minderjähriger bleiben laut Meta aussen vor.

Zu welchem Zweck werden diese Daten gesammelt? Die Datennutzung dient laut Meta dem Ziel, die KI besser auf europäische Sprachen, Kulturen und Kontexte abzustimmen. Das Unternehmen will so die Genauigkeit und Relevanz seiner KI-Dienste in Europa steigern.

Wie lege ich Widerspruch ein? Nutzerinnen und Nutzer können über ein Online-Formular widersprechen. Notwendig ist lediglich die Angabe der mit dem jeweiligen Konto verknüpften E-Mail-Adresse. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Bereits im Vorjahr abgegebene Widersprüche behalten ihre Gültigkeit.

So legen Sie Widerspruch auf Instagram ein

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Auf dem eigenen Profil die Einstellungen im Bereich rechts oben öffnen. Bildquelle: Instagram. 1 / 5 Legende: Auf dem eigenen Profil die Einstellungen im Bereich rechts oben öffnen. Instagram

Bild 2 von 5. Auf den Bereich «Info» klicken. Bildquelle: Instagram. 2 / 5 Legende: Auf den Bereich «Info» klicken. Instagram

Bild 3 von 5. Den Bereich «Datenschutzrichtlinie» anwählen. Bildquelle: Instagram. 3 / 5 Legende: Den Bereich «Datenschutzrichtlinie» anwählen. Instagram

Bild 4 von 5. Im Lauftext das verlinkte Wort «widersprechen» anwählen. Bildquelle: Instagram. 4 / 5 Legende: Im Lauftext das verlinkte Wort «widersprechen» anwählen. Instagram

Bild 5 von 5. Die E-Mail-Adresse angeben und auf «Senden» klicken. Eine Begründung braucht es nicht. Danach sollte eine Nachricht von Instagram erscheinen, die den Einspruch anerkannt. Bildquelle: Instagram. 5 / 5 Legende: Die E-Mail-Adresse angeben und auf «Senden» klicken. Eine Begründung braucht es nicht. Danach sollte eine Nachricht von Instagram erscheinen, die den Einspruch anerkannt. Instagram Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wo finde ich die entsprechenden Formulare? Die Formulare sind sowohl direkt über die Meta-Webseiten als auch über die App-Einstellungen von Facebook und Instagram abrufbar. Alternativ erhalten viele Nutzer einen Direktlink per Benachrichtigung oder haben diesen bereits erhalten.

Bis wann kann ich Widerspruch einlegen? Spätester Termin für den Widerspruch ist der 26. Mai 2025. Danach können Daten potenziell nicht mehr aus dem Training entfernt werden.

Werde ich nach dem Widerspruch den Meta-KI-Assistenten wieder los? Nein. Der blau-rote Ring bleibt. Im Widerspruch geht es nur um die Erlaubnis, dass Metas KI-Assistent mit den öffentlichen Inhalten der Nutzerin oder des Nutzers trainiert werden darf. Der Assistent wird aber nur dann aktiv im Whatsapp-Chat, wenn Sie den Ring anklicken oder die KI mit einem entsprechenden Befehl zur Teilnahme auffordern.