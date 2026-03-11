 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zum Krieg im Iran?

Cornelia Meyer und Simon Wolfgang Fuchs beantworten von 10:00 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

11.03.2026, 09:27

Der Krieg im Iran weitet sich weiter aus. Die internationale Sorge wächst – vor allem wegen möglicher Folgen für Sicherheit, Energiepreise und die Weltwirtschaft. Wie gross ist die Gefahr, dass sich der Konflikt im Nahen Osten ausbreitet? Und welche Fragen haben Sie zur aktuellen Lage?

Fachpersonen im «Club»-Chat

Cornelia Meyer
Ökonomin, Rohstoff- und Energieexpertin

Simon Wolfgang Fuchs
Nahostexperte und Professor für Islamwissenschaft
Hebräische Universität Jerusalem

Sendung zum Chat

Signet der TV-Sendung «Club»
10.03.2026 | Was will Trump wirklich im Iran?

Club, 10.3.2025, 22:25 Uhr ; 

