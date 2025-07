Die Sommerferien in der Schweiz stehen bevor. Knapp drei Reisen mit Übernachtung pro Jahr, eine davon in der Schweiz. So reist die Schweizer Bevölkerung durchschnittlich. Das Reiseverhalten habe sich in den vergangenen Jahren verändert, heisst es bei den Schweizer Reiseveranstaltern. Unsere Expertenrunde mit Véronique Sydow, Fabian Weber und Birgit Sleegers haben Ihre Fragen rund um Reisemedizin, Buchungen und Nachhaltigkeit beantwortet.

Chat-Protokoll:

Grüezi... Wie halten es Reiseveranstalter mit CO2 neutral.... Flugreisen? Der Sommer in den Alpen herrlich... Wieso in ein heisseres Land ? Müssten Schulferien nicht angepasst werden?

Fabian Weber: Guten Tag. Ja, viele Reiseveranstalter können Ihnen entsprechende Informationen geben. Es lohnt sich, sie auf ihre Bemühungen diesbezüglich anzusprechen. Und natürlich bieten die Alpen gerade bei dieser Hitze eine schöne Alternative. Schöne Ferien!

Sind Reisebüros eigentlich noch zeitgemäss im Zeitalter von Internetbuchungen oder Travelblogs?

Birgit Sleegers: Ja natürlich. Im Reisebüro Ihres Vertrauens erhalten Sie die bestmögliche, persönliche Beratung. Ein Reiseberater/-in der Sie kennt und weiss, was Ihnen gefällt. Man wird Ihnen eine auf Sie massgeschneiderte Offerte ausarbeiten, welche genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Gerade auch in Notfallsituationen, wenn dann wirklich mal etwas schiefgeht, ist ihr Reisebüro oftmals 24h für Sie erreichbar. Übrigens ist eine Buchung im Reisebüro auch eine Zeiteinsparung, denn Sie müssen nicht durch tausend Angebote im Internet suchen.

Wie hat sich das Reiseverhalten der Schweiz verändert? gibt es da was auffälliges? das würde mich interessieren

Fabian Weber: Verschiedene Trends haben in den letzten Jahren das Reiseverhalten insgesamt beeinflusst. Die Digitalisierung hat zum Beispiel zu einer stärkeren Nutzung von Online-Plattformen bei der Planung geführt. Insgesamt wird zudem tendenziell kurzfristiger gebucht. Auch Nachhaltigkeitsaspekte haben an Bedeutung gewonnen, auch wenn da oft noch eine Lücke klafft zwischen angegebener Intention und tatsächlichem Verhalten.

Wer muss für die Reisemedizinkosten aufkommen, wenn ich zum Beispiel eine Impfung brauche für ein bestimmtes Land oder ein Check Up, übernimmt das die Krankenkasse? LG

Véronique Sydow: Reiseimpfungen und Check-up müssen von der Krankenkasse nicht übernommen werden, formal fällt es unter dem Rahmen der «Prävention». Wer eine Zusatzversicherung hat, die Prävention mit einschliesst, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Kosten zurückerstattet zu bekommen. Empfehle vorher mal bei der Krankenkasse nachzufragen, ich erlebe es immer wieder, dass Reisende doch zumindest Anteile zurückerstattet bekommen.

Soll ich Geld im Urlaubsland beziehen oder in der Schweiz schon? oder besser mit Kreditkarte?

Birgit Sleegers: Im Urlaubsland erhalten Sie in der Regel den besseren Wechselkurs. Konsultieren Sie eine vertrauenswürdige Wechselstube oder nehmen Sie eine Kreditkarte für den Bezug an einem ATM mit.

Sind Schweizer Ferien noch beliebt oder zieht es die meistens ins Ausland?

Fabian Weber: Auch wenn die internationalen Ankünfte in der Schweiz in den letzten Jahren stärker zugenommen haben, ist die Schweiz auch bei den Schweizerinnen und Schweizern nach wie vor ein sehr beliebtes Reiseziel.

Mir ist aufgefallen, dass in gewissen Ländern viel getrickst wird beim Automieten. Oft kommen da Kosten dazu, die so nicht vereinbart wurden. Wie kann ich vor Ort dafür sorgen, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde. Gibt es da etwas, was ich anbringen kann rechtlich.

Birgit Sleegers: Das ist leider wirklich die Realität. Vorbeugen können Sie dies, indem Sie bereits bei der Buchung einen vertrauenswürdigen Anbieter/Broker auswählen, welcher möglichst alle Leistungen transparent aufzeigt und schon von Beginn weg inkludiert. Oft bekommen Sie dann auch einen Voucher, welchen Sie den Vermietern zeigen können und beweist, dass Sie nichts mehr dazu brauchen.

Der beste Schutz ist aber immer, den Vertrag wirklich erst zu unterschreiben, wenn Sie diesen sorgfältig durchgelesen haben und Sie sicher sind, dass nichts aufgeführt ist, was Sie nicht möchten. Nehmen Sie sich dafür die nötige Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nicht immer ganz einfach nach einem langen Flug. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, gibt es kein Zurück mehr. Nach der Rückreise unbedingt die Kreditkartenabrechnung überprüfen und wenn nötig sofort intervenieren.

Kann ich jede Krankheit, jeden Unfall meiner Krankenkasse in der Schweiz melden?

Véronique Sydow: Nein. Nicht jeder ist bei seiner Krankenkasse auch unfallversichert. Arbeitnehmer sind häufig separat unfallversichert. Vor Abreise unbedingt klären und Kontakt aufnehmen. Das Abschliessen einer Reisekrankenversicherung und -unfallversicherung ist zu empfehlen.

Ist es umwelttechnisch besser nach Griechenland zu fliegen oder mit dem Auto: Danke

Fabian Weber: In Bezug auf die Emissionen kommt es letztlich immer auf verschiedene Faktoren darauf an (Wegstrecke, Antrieb, Auslastung etc.). Grundsätzlich wird der Pkw aber die bessere Umweltbilanz aufweisen. Neben herkömmlichen CO₂-Rechnern ermöglicht auch das folgende Tool einen differenzierten Vergleich der Umweltwirkungen verschiedener Verkehrsmittel: https://www.mobitool.ch/

Ich reise im Herbst nach für eine Woche nach Shanghai. Was muss ich impftechnisch beachten? Oder wie oder wo kann ich mich informieren, wie ich mich als Tourist korrekt verhalte?

Véronique Sydow: Impfungen gemäss Schweizer Impfplan sollten up to date sein. Unter healthytravel.ch können die empfohlenen Impfungen und Empfehlungen (medizinisch) nach Reisedestination (Länder) eingesehen werden. Zum Beispiel ist eine Hepatitis-A-Impfung auch für eine Reisedauer von einer Woche empfohlen.

Gibt es Länder, die vom Overtourism nichts spüren und eigentlich eher Touristen willkommen heissen? Ich möchte gerne für die nächste Reise richtig abschalten können.

Fabian Weber: Guten Tag. Ja, in der Regel sind nie ganze Länder von Overtourism betroffen. Das Phänomen zeichnet sich dadurch aus, dass es meist eine starke Konzentration von Touristen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gibt. Gleichzeitig gibt es viele Destinationen, die sehr froh wären, wenn sie mehr Touristen empfangen könnten. Vor allem aber möchten die meisten Destinationen die Touristenströme zeitlich entzerren. Sofern man die Möglichkeit hat, die Hauptferienzeiten zu vermeiden, ist es in vielen Destinationen deutlich entspannter.

Gruezi, Ich möchte diesen Sommer zum ersten Mal eine Asien-reise unternehmen (als Backpacker). Die Reise soll in den «Stan» Ländern beginnen (Ouz.,Tadj.,Kirg.). Dann Indien, Bengladesh, China. Sind diese Länder gefährlich ? Was sind die Dos und dont Dos ? Haben Sie Vorschläge, für günstige Schlafmöglichkeiten und Fortbewegungsmittel ? oder hätten Sie noch andere Geheimtipps ?

Birgit Sleegers: Die Beantwortung dieser Frage benötigt eine umfangreiche Reiseberatung, welche ich Ihnen empfehle, in einem Reisebüro Ihres Vertrauens einzuholen. Für Informationen zum Thema Sicherheit empfehle ich Ihnen, das EDA zu kontaktieren.

Kennen Sie weit verbreitete Gefahren, die die meisten Reisenden unterschätzen oder gar nicht kennen?

Véronique Sydow: Das Unfallrisiko steigt auf Reisen, dies ist multikausal und wird unterschätzt. Wir empfehlen eine Unfallversicherung. Bei Fieber auch an selten importierte Krankheiten denken, auch wenn es sich wie eine «hausübliche Grippe» anfühlt. Eine Malaria zum Beispiel kann zu einem Zeitpunkt auftreten, wo die Reise schon längst in Vergessenheit geraten ist (Inkubationszeit bis zu mehreren Monaten – 1 Jahr möglich). Lieber einmal zu viel und zeitig medizinisch abklären lassen. Möglichst keine Tiere proaktiv streicheln, Kratzer und Bisse durch Säugetiere sind schnell passiert und in vielen Ländern gibt es Tollwut. Eine Exposition zieht vor Ort Impfungen nach sich, die nicht immer vor Ort und zeitnah erhältlich sind.

Ich war vor einigen Monaten im de facto Staat Transnistrien, der ja völkerrechtlich in Moldau liegt und zu dem die Schweiz keine diplomatischen Beziehungen pflegt. Sehen Sie einen Anstieg an Dark Tourism (Reisen an gefährliche/risikobehaftete Orte) oder bleibt dies in der Regel gleich?

Fabian Weber: Auch wenn ich dazu keine empirischen Daten habe, gibt es mehrere Quellen, welche tatsächlich einen Anstieg des sogenannten Dark Tourism in den letzten Jahren sehen. Diese Entwicklung kann allerdings auch damit zu tun haben, dass es momentan ziemlich viele solcher Krisenherde gibt oder auch damit, dass der Tourismus insgesamt wächst und somit auch die verschiedenen Nischen.

Ich möchte dieses Jahr gerne alleine mit dem Auto (Mietauto vor Ort) in Bosnien oder Marokko reisen. Wie sicher ist solch eine Reise alleine in diesen Ländern und worauf muss ich beim Auto-Verleih achten?

Birgit Sleegers: Bezüglich Sicherheit auf Reisen empfehle ich Ihnen, die Informationen des EDA zu lesen und zu berücksichtigen.

Beim Auto-Verleih würde ich darauf achten, dass Sie einen bekannten Vermieter auswählen, da dieser auf die technischen Gegebenheiten/Sicherheit des Fahrzeugs eher acht gibt und alle nötigen Versicherungen richtig abgeschlossen werden.

Ich planne bald 2 Wochen Urlaub in den USA zu machen, was muss ich dabei beachten. Ich habe bereits letztes Jahr Urlaub in den USA gemacht und habe daher schon ein Esta. Ist dies noch gültig oder muss ich ein neues lösen? Vielen Dank

Birgit Sleegers: Sie haben beim ESTA eine Applikationsnummer erhalten. Ich empfehle Ihnen das ESTA online noch einmal zu prüfen, ob dieses immer noch in Ordnung ist. Sie können sich noch einmal einloggen und Ihren Antrag aufrufen. Ist dieser immer noch «genehmigt» ist so weit alles in Ordnung. Bitte beachten Sie aber, dass über die definitive Einreise immer der Einreisebeamte definitiv entscheidet.

Guten Tag, ich werde nach Tansania und Sansibar reisen. Dazu werde ich Malaria Medikamente einnehmen, um mich gegen eine Malariainfektion zu schützen. Auch besitze ich Kleidung welche mit Mückenschutz imprägniert ist muss ich diese Kleidung noch zusätzlich mit Mückenspray textil behandeln oder nicht? Generell würde mich interessieren, wie giftig die Mückenspray für die Tropen für die menschliche Haut sind Vergifte ich mich damit nicht selber? Vielen Dank für die Antworten.

Véronique Sydow: Ihre geplanten Massnahmen entsprechen den gängigen Empfehlungen. Der Schutz gegen Malaria bzw. Insektenstichen besteht aus: Repellentien für Haut und einer Textilienimprägnierung für die Kleidung (Insektenschutz durch Insektizide/ Arcarizide) sowie in einem Hochendemiegebiet für Malaria die Einnahme einer medikamentösen Malariaprophylaxe.

Die in der Schweiz verkauften Produkte werden auf Toxizität geprüft und zugelassen und führen nicht zu einer Vergiftung, wenn Sie nach Anleitung eingesprüht werden. (Alter beachten! Für Neugeborene und Babys nicht zugelassen). Wir empfehlen, die Produkte hier zu kaufen.

Die Imprägnierung kann einmalig zu Hause vorbereitet werden (nicht in der Nähe von Aquarien) und hält bis zu 3 Wochen in der Kleidung.

Frage an Herrn Weber: Was sagen Sie zum Thema Flugscham? Ich bin als Tourist oft in weit entfernten Ländern, liebe das Reisen. Trotzdem mache ich mir manchmal Gedanken, ob das mit dem Gewissen vereinbar ist. Was ist Ihr Tipp?

Fabian Weber: Guten Tag, ich kenne dieses Dilemma. Natürlich ist aus ökologischer Sicht ein Verzicht auf Flugreisen am besten. Aber auch eine Reduktion von Fernreisen (weniger oft, weniger weit) kann ein erster Schritt sein. Wenn ein Flug unumgänglich ist, hat man die Möglichkeit, mit Zukauf von SAF (Sustainable Aviation Fuel) oder Klimaschutzbeiträgen den Schaden zu «minimieren». Zum Glück gibt es auch viele attraktive Destinationen, die mit umweltschonenderen Transportmittel erreichbar sind.

Blöde Frage, aber: Wie falle ich als Tourist trotz Overtourism nicht negativ auf?

Fabian Weber: Durch eine gute Vorbereitung wie auch durch ein angepasstes Verhalten vor Ort kann man verhindern, dass man als Tourist «negativ auffällt». Zur Vorbereitung kann zum Beispiel gehören, dass man sich über die Sitten und Bräuche im Land informiert. Vor Ort gilt es, die lokalen Sitten zu respektieren. Zudem kann man einen positiven Beitrag leisten, indem man beispielsweise lokale Unterkünfte und Aktivitäten bucht, sodass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Ich plane in einigen Jahren eine Weltreise mit Kollegen. Was muss ich da speziell noch beachten ausser eine ärztliche Vorsorge?

Birgit Sleegers: Alle Einreisebestimmungen der Länder. Haben Sie für alle Länder gültige Reisedokumente, die nötigen Visa und Einreiseformulare. Haben Sie für alle Länder die nötigen Gesundheitsvorschriften beachtet (Impfungen usw.).

Wir verbringen unsere Ferien in Dänemark und starten in Kopenhagen. Dort haben wir einen Mietwagen gebucht und werden diesen 1 Woche später in Hamburg DE wieder zurückgeben. Die Rückführung, Grenzüberschreitung und auch ein zusätzlicher Fahrer sind geregelt. Müssen wir sonst noch etwas beachten?

Birgit Sleegers: Der Hauptfahrer muss eine gültige ID und Kreditkarte (kein Debit) mitnehmen, damit das Depot reserviert werden kann. Überprüfen Sie, dass Sie alle Versicherungen (Haftpflichtversicherung, alle Versicherungen ohne Selbstbehalt) für beide Länder inkludiert haben.

In der Tourismusforschung wird immer mehr Nachhaltigkeit und «ethischer tourismus» Thema. Wie werden diese Aspekte von den Institutionen gefördert?

Fabian Weber: Auch wenn diese Themen nicht neu sind, haben sie in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Erfreulicherweise ist eine nachhaltige Tourismusentwicklung auch ein Ziel der nationalen Tourismusstrategie der Schweiz sowie von Schweiz Tourismus. Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm des Schweizer Tourismus «Swisstainable» gibt es ein Instrument, welches die touristischen Betriebe auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung unterstützt. Sowohl in den Förderinstrumenten des Bundes als auch bei den Kampagnen von Schweiz Tourismus hat das Thema an Bedeutung gewonnen. Auch viele Destinationen fördern die nachhaltige Entwicklung und unterstützen ihre Betriebe. Allerdings gäbe es natürlich auch Potenzial, diese Entwicklung noch konsequenter zu födern.

Was sind Ihrer Meinung nach Must Haves, die ich unbedingt im Gepäck haben muss.

Birgit Sleegers:

Gültige Reisedokumente: Überprüfen Sie unbedingt die Einreisebestimmungen der Länder. Ich empfehle auch immer eine Kopie des Reisepasses im Koffer mitzuführen, falls das Dokument abhandenkommt.

Kreditkarte oder/und genügend Bargeld: Informieren Sie sich, wie die Geldregelung in Ihrem Reiseland aussieht.

Gut ausgestattete Reiseapotheke mit ihren persönlichen Medikamenten

Reiseadapter/alle Utensilien für Ihre Geräte/evtl. Powerbank

Richtige Reisekleidung, je nach Reiseland

Gibt es einen Schutz vor Bilarziose? Ich würde gerne in Ghana den Voltasee besuchen und dort Schwimmen wäre verlockend. Vielen Dank

Véronique Sydow: Die beste Prävention ist, Süsswasserkontakte v.a. in Subsahara Afrika komplett zu meiden. Präventive Medikamente einnehmen geht nicht. Wer nach der Reise berichtet in einem See Schwimmen gewesen zu sein, (im Endemiegebiet) wird labordiagnostisch untersucht. Hier ist zu beachten, dass eine Testung unmittelbar nach der Exposition nicht möglich ist. Es braucht eine Latenzzeit bis zur Untersuchung – mind. 8-12 Wochen.

Wie schädlich ist Fliegen wirklich?? Wird da von den Medien teilweise übertrieben?

Fabian Weber: Wenn man die Umweltwirkung und insbesondere die Klimawirkung von Reisen anschaut, werden rund 80 % der Emissionen durch die An- und Abreise verursacht. Leider sind die Emissionen durch das Fliegen tatsächlich bei Weitem die grösste Herausforderung in Bezug auf die Klimaeffekte des Reisens. Dazu kommt, dass die Klimawirkung der Flugemissionen – unter anderem aufgrund der Höhe des Ausstosses – mit einem Faktor 3 gewichtet werden müssen. Es gibt verschiedene Emissionsrechner, welche es ermöglichen, den persönlichen CO2-Fussabdruck im Alltag und/oder bei Reisen zu berechnen. Da wird auch die grosse Bedeutung der Mobilität in Bezug auf die Klimawirkung ersichtlich.

Ich möchte nachhaltig reisen, Umwelt und Fliegen unter einen Hut bringen. Was ist derzeit die beste Option, preislich, zeitlich und für eine längere Dauer. Ist das überhaupt vereinbar?

Fabian Weber: Beim Reisen gibt es in Bezug auf die Nachhaltigkeit immer ein Dilemma, da Reisen immer mit Mobilität verbunden ist. Man hat aber viele Möglichkeiten, durch die Gestaltung der Reise Einfluss zu nehmen, indem beispielsweise umweltfreundliche Transportmittel gewählt werden. Da in Bezug auf die Emissionen die An- und Abreise besonders ins Gewicht fallen, sind wenige Reisen mit einer längeren Aufenthaltsdauer zu bevorzugen. Auch bei der Wahl der Unterkünfte und der Aktivitäten können Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden, z. B. indem man auf vorhandene Zertifizierungen achtet.

Brauche ich eine Gelbfieberimpfung für Kolumbien? Danke für Ihre Antwort.

Véronique Sydow: Ja

Wieso springen die Preise bei der Internetbuchung so schnell,auf welche Kostenfallen muss ich mich gefasst machen??

Birgit Sleegers: In der heutigen Zeit sind hinter den Produkten alles variable Preise, welche nach Verfügbarkeit und Angebot/Nachfrage gesteuert werden. Die klassischen Kontingente gibt es fast nicht mehr. Ist eine Destination/Angebot fest nachgefragt, steigen die Preise automatisch. Sie können aber bei niedriger Nachfrage auch immer steigen. Bei Internetbuchungen empfehle ich Ihnen immer alle Bedingungen genau zu lesen, das Angebot bis zum Schluss durchzuklicken und die Vertragsbedingungen genau zu prüfen. Sind wirklich alle Kosten auf den ersten Blick ersichtlich oder nicht? Ist das Angebot wirklich zu den Konditionen verfügbar? Was ist es für ein Anbieter, wo buchen Sie die Reise wirklich. Ist der Anbieter Mitglied in einem Schweizer Garantiefonds. Diese Punkte sind extrem wichtig zu überprüfen bei Buchungen im Internet.

Muss ich ein Check up machen, bevor ich als 60-jähriger eine längere Reise antrete

Véronique Sydow: Ja – empfehle Check-up beim Hausarzt, wenn schon länger her sowie Vorstellung bei einem Reise- und Tropenmediziner

Guten Morgen. Gibt es da Tipps für Last Minute Flüge? Was würden Sie empfehlen???

Reise in den Nahen Osten nahe Israel – Flug wurde storniert und habe eine Reiseversicherung bei einer CH Versicherung – wird das gedeckt?

Birgit Sleegers: Bei einem stornierten Flug haftet in erster Linie die Fluggesellschaft. Konnte die Flugleistung nicht durchgeführt werden, muss diese Ihnen die Kosten rückerstatten. Ich empfehle Ihnen daher, als ersten Anlaufpunkt, die Fluggesellschaft zu kontaktieren. Bei der Reiseversicherung kommt es immer auf Ihre Policendeckung an. Kontaktieren Sie Ihre Versicherung ungeniert und fragen Sie nach.

Wenn ich ein Medizintäschchen vorbereite, was würden Sie da reinnehmen. danke und liebe grüsse

Véronique Sydow:

Pflaster

Verband

Schere zur Erstversorgung von Wunden

Desinfektionsmittel für Wunden (inkl. Schleimwunden),

Thermometer

Medikamente gegen Schmerzen und Fieber > Paracetamol

Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen, Durchfall

Medikamente gegen Reisekrankheit

Tropische Salbe gegen Juckreiz

Mückenspray

Sonnenschutzcreme

Elektrolytlösung zur Rehydrierung bei Durchfall

Hallo zusammen Ich möchte in den Ferien ein Auto mieten. Dabei kamen mir aber immer wieder zu viele Unsicherheiten auf. Kann ich als 20 Jährigen grundsätzlich ein Auto mieten? Da ich keine herkömmliche Kreditkarte besitze, funktionieren auch normale Debitkarten einer Kantonalbank zum hinterlegen einer Kaution? Was müsste ich besonders beachten?

Birgit Sleegers: Dies kann leider nicht generell beantwortet werden, da immer länderspezifische und auch vermieterspezifische Regelungen gelten. Bei einigen Ländern oder Vermietern kann man einen Junglenker-Zuschlag hinzubuchen. Dies kommt aber immer auf das Land und auch auf die Wagenkategorie an. Grundsätzlich brauche es aber eine richtige Kreditkarte, da die Debitkarten in der Regel nicht akzeptiert werden. Dies hat mit der Hinterlegung des Depots zu tun.

Birgit Sleegers: Klassische Last-Minute-Angebote werden immer rarer, da nicht mehr viele Kontingente von den Reiseveranstaltern eingekauft werden. Dafür variieren die Preise sehr und gerade, wenn es noch kurzfristig Verfügbarkeiten gibt, werden gute Angebote kurzfristig publiziert. Ich empfehle Ihnen, sich an Ihr Reisebüro des Vertrauens zu wenden und da wird Ihnen das bestmögliche Angebot für Ihre Wunschdestination herausgesucht.

Wann ist eigentlich die beste Zeit zu reisen und wann die beste Zeit zu buchen?

Birgit Sleegers: Jedes Land hat seine eigenen besten Reisezeiten. Dies kommt immer auf die Lage des Landes an und es bestimmen oft die klimatischen Gegebenheiten. In einem Reisebüro wird Ihnen gerne geholfen, die ideale Reisezeit für Ihre Wunschdestination zu finden. Wir empfehlen immer möglichst früh zu buchen, da Sie dann von guten Verfügbarkeiten profitieren und oft auch noch Frühbucher-Rabatte kalkuliert werden.

Gibt es Destinationen, die Touristen nicht gerne willkommen? Da würde mich interessieren, merci

Fabian Weber: So pauschal kann man dies nicht beantworten. In vielen Destinationen sind die Interessen sehr unterschiedlich, aber es gibt vermehrt Destinationen, wo sich einzelne Interessengruppen gegen die gegenwärtige touristische Entwicklung wehren. So gibt es in mehreren Destinationen wie z. B. in Barcelona oder auf den Kanarischen Inseln Proteste der lokalen Bevölkerung gegen den Massentourismus. In Barcelona wurden vereinzelt auch Touristen mit Wasserpistolen beschossen.

Danke für diesen Chat. Ich fliege in ein paar Wochen nach Indonesien. Muss ich was Spezielles beachten?

Véronique Sydow: Für Indonesien empfehlen wir das Durchsichtenlassen des Impfausweises und gegf. ergänzende Reiseimpfungen z. B. Hepatitis A, u. a. im Rahmen einer medizinischen Reiseberatung. Welche Impfung, das ist abhängig von der Dauer der Reise und ihrem persönlichen Risikoprofil (medizinische Perspektive). Erste Informationen kann man unter Indonesien unter healthytravel.ch lesen. Mücken- und Sonnenschutz nicht vergessen.

Reicht die Schweizer ID beim Fliegen in der Regel oder wozu brauche in den Pass?? Merci

Birgit Sleegers: Dies kommt ganz auf die Einreisebestimmungen der Länder an. In Europa (Ausser UK) reicht in der Regel eine gültige CH-ID. Bei Ländern ausserhalb von Europa und auch UK wird ein Reisepass benötigt, welcher auch über eine bestimmte Zeitdauer hinaus länger gültig ist.

Manche Länder beklagen derzeit Overtourism. Sollte man deshalb auf Reisen verzichten?

Fabian Weber: Man muss deswegen nicht grundsätzlich aufs Reisen verzichten. Es lohnt sich aber, dies bei der Destinationswahl zu berücksichtigen. Zu viele Touristen zur gleichen Zeit am gleichen Ort verursachen oft Probleme für die lokale Umwelt und die Bevölkerung. Zudem ist möglicherweise auch das Reiseerlebnis eingeschränkt, wenn Orte überfüllt sind.

Ich reise für drei Wochen nach Bali. Ist es sinnvoll lokales Bargeld mitzunehmen oder vor Ort an einem ATM zu beziehen?

Birgit Sleegers: Wir empfehlen immer, die lokale Währung erst vor Ort zu wechseln. Entweder Sie nehmen eine Kreditkarte mit, holen lokale Währung an einem ATM oder Sie nehmen USD oder EUR mit und gehen in eine Wechselstube (Achtung: Schauen Sie darauf, dass diese vertrauenswürdig ist und Sie einen guten Wechselkurs bekommen).