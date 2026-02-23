 Zum Inhalt springen

Q&A zum Krieg in der Ukraine Vier Jahre Ukraine-Krieg: Welche Fragen haben Sie dazu?

Margarita Antoni, Judith Huber, Thomas Greminger, Sebastian Ramspeck, Calum MacKenzie und Dominic Nahr beantworten von 11:00 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Club»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt.

23.02.2026, 10:04

Lassen sich Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben? Wie lange noch kann die Ukraine dem russischen Terrorkrieg standhalten? Werden die kommenden Friedensgespräche zum Kriegsende führen?

Und welche Fragen haben Sie zum Krieg in der Ukraine? Stellen Sie uns diese via untenstehendes Kontaktformular:

Fachpersonen im «Club»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Margarita Antoni
Beraterin Energiebranche und Mitglied
Ukrainischer Verein Schweiz

Dominic Nahr
Fotograf und Bildredaktor
NZZ

Thomas Greminger
Ehemaliger Generalsekretär OSZE und Direktor Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik
GCSP

Sebastian Ramspeck
Internationaler Korrespondent
SRF

Judith Huber
Osteuropakorrespondentin
SRF

Calum MacKenzie
Russland-Korrespondent
SRF

Sendung zum Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Club-Logo
Legende: SRF

17.02.2026 | Vier Jahre Ukraine-Krieg: Niemand bleibt unversehrt

Club, 17.02.2026, 22:25 Uhr ; 

