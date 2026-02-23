Margarita Antoni, Judith Huber, Thomas Greminger, Sebastian Ramspeck, Calum MacKenzie und Dominic Nahr beantworten von 11:00 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Club»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Vier Jahre Ukraine-Krieg: Welche Fragen haben Sie dazu?

Q&A zum Krieg in der Ukraine

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Lassen sich Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben? Wie lange noch kann die Ukraine dem russischen Terrorkrieg standhalten? Werden die kommenden Friedensgespräche zum Kriegsende führen?

Und welche Fragen haben Sie zum Krieg in der Ukraine? Stellen Sie uns diese via untenstehendes Kontaktformular:

Fachpersonen im «Club»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Margarita Antoni

Beraterin Energiebranche und Mitglied

Ukrainischer Verein Schweiz



Dominic Nahr

Fotograf und Bildredaktor

NZZ



Thomas Greminger

Ehemaliger Generalsekretär OSZE und Direktor Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik

GCSP



Sebastian Ramspeck

Internationaler Korrespondent

SRF



Judith Huber

Osteuropakorrespondentin

SRF Calum MacKenzie

Russland-Korrespondent

SRF