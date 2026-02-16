- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nächtliche Bombenexplosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw als «zynischen und grausamen Terroranschlag» verurteilt.
- Ungarn will die Verabschiedung des 20. Sanktionspakets der EU blockieren, bis wieder Öl aus Russland durch die Druschba-Pipeline fliesst.
- In der Nacht auf Sonntag griff Russland die Ukraine erneut mit Hunderten Drohnen und Raketen an. Es gab auch Tote und Verletzte.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tass: Moskau erwartet neue Friedensgespräche in Kürze
- Lwiw: Selenski verurteilt «zynischen» Terroranschlag
- Ungarn will neustes EU-Sanktionspaket blockieren
- Bilanz: Todesopfer, Verletzte, zerstörte Infrastruktur
- Auch die Ukraine griff mit Drohnen an
- Russen griffen mit Hunderten Drohnen und Raketen an
- Mehrere Explosionen in Kiew und anderswo
- Explosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw
- Selenski: Attentate auf bekannte Ukrainer vereitelt
- FSB: Telegram ist ein Sicherheitsrisiko
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF