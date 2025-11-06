SRF Meteo hat Ihre Fragen zu den Themen Wetter, Klima und Redaktionsarbeit beantwortet.

Wie verändert der Klimawandel die Schweiz? Warum sind Wetterprognosen manchmal ungenau? Und wird künstliche Intelligenz das Wetter bald perfekt vorhersagen? Im grossen Live-Chat hat das SRF-Meteo-Team hunderte Fragen aus der Community beantwortet. Die wichtigsten Erkenntnisse.

Klimawandel ist längst spürbar

Die Meteorologinnen und Meteorologen machten deutlich, dass sich die Jahreszeiten bereits verschieben. Luzian Schmassmann erklärt: «Wir prognostizieren im Sommer häufiger Hitzetage und im Winter seltener Schnee bis ins Flachland als früher.» Mauro Hermann ergänzt, dass in einer um drei Grad wärmeren Welt die Nullgradgrenze im Winter bei rund 1400 Metern liege.

Es schmerzt uns, die oft verheerenden Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Mensch und Umwelt mitzuerleben.

Hermann beschreibt, welche Emotionen das auslöst: «Es schmerzt uns, die oft verheerenden Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Mensch und Umwelt mitzuerleben.» Gleichzeitig betont er, wie wichtig es sei, wissenschaftliche Erkenntnisse weiterzugeben – motiviert durch das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Fakten statt Mythen

Ob Hurrikane in der Schweiz möglich sind oder Kondensstreifen das Klima beeinflussen – SRF Meteo räumte mit Unklarheiten auf. «Hurrikane gibt es in der Schweiz nicht – sie entstehen nur über warmem Meerwasser in den Tropen», so Sandra Boner.

Wetter ist der momentane Zustand der Atmosphäre, Klima der durchschnittliche Wetterverlauf über viele Jahre in einer Region.

Simon Eschle beantwortet Fragen zu Kondensstreifen. Diese hätten zwar einen wärmenden Effekt, die damit verbundenen Verschwörungstheorien seien jedoch unbegründet.

Auch beim Unterschied zwischen Wetter und Klima gab es Klärungsbedarf. Sandra Boner: «Wetter ist der momentane Zustand der Atmosphäre, Klima der durchschnittliche Wetterverlauf über viele Jahre in einer Region.»

Wetter bleibt ein chaotisches System

Viele wollten wissen, warum Prognosen manchmal nicht eintreffen. Die Schweiz sei klein, aber meteorologisch anspruchsvoll. Simon Eschle schreibt, das Wetter sei «ein chaotisches System», das sich schwer voraussagen lasse.

«Die Modelle können das Wetter aber nur begrenzt gut berechnen.» Die Rechenleistung der Computer sei begrenzt.

Da unsere Atmosphäre aber ein chaotisches System ist, wird es die perfekte Prognose auch in Zukunft nicht geben.

Besonders Nebel und Gewitter seien schwierig, so Luzian Schmassmann. Oft entscheide ein kleines Detail darüber, ob sich Nebel auflöse oder ein Gewitter entstehe. Auch lokale Unterschiede würden Prognosen komplex machen.

KI bringt Fortschritte – aber keine Perfektion

Die Zukunft der Wettervorhersage ist digital. Gaudenz Flury erklärt, KI und andere technologische Entwicklungen würden die Prognosen verbessern. «Da unsere Atmosphäre aber ein chaotisches System ist, wird es die perfekte Prognose auch in Zukunft nicht geben.»

Passend zum Thema KI in der Meteorologie Bessere Wetterprognosen dank künstlicher Intelligenz

KI-basierte Modelle seien teilweise bereits besser als klassische Modelle und bei SRF Meteo bereits Arbeitsalltag, so Schmassmann.

Interesse an Arbeit von SRF Meteo

Im Chat wurde deutlich, wie wichtig den Zuschauerinnen und Zuschauern lokale Wetterinformationen sind. Viele Fragen bezogen sich auf bestimmte Regionen, etwa das Urner Reusstal bei Föhn oder das Entlebuch bei Gewitter.

Legende: SRF Meteo bekommt täglich zwischen 10 und 100 Wetterbilder von Zuschauerinnen und Zuhörern zugeschickt. Rinaldo Meier

Das Interesse am Wetter geht weit über die Prognose hinaus. Das Meteo-Team erklärte dies anschaulich – von physikalischen Grundlagen bis zu Alltagsbeobachtungen.

Die schönsten Bilder des Vollmonds

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 17. Beinwil/SO . Am Mittwoch ist Vollmond. Hier finden Sie die schönsten Bilder. Bildquelle: Anton Strebel. 1 / 17 Legende: Beinwil/SO Am Mittwoch ist Vollmond. Hier finden Sie die schönsten Bilder. Anton Strebel

Bild 2 von 17. Heiligenschwendi/BE. Fata-Morgana-Monduntergang durch Lichtbrechung an Inversionsschichten. Bildquelle: Philippe Gyarmati. 2 / 17 Legende: Heiligenschwendi/BE Fata-Morgana-Monduntergang durch Lichtbrechung an Inversionsschichten. Philippe Gyarmati

Bild 3 von 17. Kerns/OW . Bildquelle: Niklaus Von Rotz. 3 / 17 Legende: Kerns/OW Niklaus Von Rotz

Bild 4 von 17. Bänk/ZH . Bildquelle: Stefan Stenek. 4 / 17 Legende: Bänk/ZH Stefan Stenek

Bild 5 von 17. Jegenstorf /BE. Bildquelle: Tobias Messerli. 5 / 17 Legende: Jegenstorf /BE Tobias Messerli

Bild 6 von 17. Bolligen/BE. Bildquelle: Vera Tscharland. 6 / 17 Legende: Bolligen/BE Vera Tscharland

Bild 7 von 17. Grosser Mythen/SZ. Bildquelle: Michael Hafner. 7 / 17 Legende: Grosser Mythen/SZ Michael Hafner

Bild 8 von 17. Trachselwald/BE. Bildquelle: Matthias Schüpbach . 8 / 17 Legende: Trachselwald/BE Matthias Schüpbach

Bild 9 von 17. Oberriet/SG. Bildquelle: Thomas Schmidle . 9 / 17 Legende: Oberriet/SG Thomas Schmidle

Bild 10 von 17. Bever/GR. Bildquelle: Stephan Lendi. 10 / 17 Legende: Bever/GR Stephan Lendi

Bild 11 von 17. Reutigen/BE. Bildquelle: Beatrix Werder. 11 / 17 Legende: Reutigen/BE Beatrix Werder

Bild 12 von 17. St. Gallen . Bildquelle: Luciano Pau. 12 / 17 Legende: St. Gallen Luciano Pau

Bild 13 von 17. Blapbach/BE. Bildquelle: Chlöisu Hofer. 13 / 17 Legende: Blapbach/BE Chlöisu Hofer

Bild 14 von 17. Mogelsberg/SG. Bildquelle: Niklaus Seelhofer. 14 / 17 Legende: Mogelsberg/SG Niklaus Seelhofer

Bild 15 von 17. Wettingen/AG. Bildquelle: Silvia Ruf. 15 / 17 Legende: Wettingen/AG Silvia Ruf

Bild 16 von 17. Eriz/BE. Bildquelle: Benno Hasler. 16 / 17 Legende: Eriz/BE Benno Hasler

Bild 17 von 17. Bolligen/BE. Bildquelle: Lucie Haas. 17 / 17 Legende: Bolligen/BE Lucie Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fragen nach Führungen aufs Meteodach oder nach Autogrammkarten zeigten, wie nah das Publikum dem Team steht – und wie gross das Interesse an der Arbeit hinter den Kulissen ist.

Sabine Balmer gab Einblick in den Alltag: «Wir arbeiten im Schichtbetrieb von 3:30 Uhr am Morgen bis 21:30 Uhr am Abend – mit fünf Schichten pro Tag, sieben Tage pro Woche, auch an Weihnachten, Neujahr, Ostern.»

SRF Meteo App Box aufklappen Box zuklappen Hier finden Sie die SRF Meteo App: Android iPhone

Diskutieren Sie mit: